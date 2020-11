Mūzikas zvaigznes Khalid panākumi ļauj veco māju pārdot, lai pirktu sev lielāku

Amerikāņu dziedātājs un komponists Khalid pārdošanā izlicis savu māju prestižā rajonā, par to prasot 2,2 miljonus ASV dolāru.

Hits “Young Dumb & Broke ("Jauns dumjš un izputējis") vairs nav par viņu. Pēc iegūtās “Grammy” balvas un sadarbības ar tādām šā brīža zvaigznēm kā Billiju Ailišu, Halsiju un Beniju Blanko, 22 gadus vecais “Spotify” mākslinieks ir “izaudzis” no savas pirmās mājas Losandželosas prestižajā un dārgajā “Encino” rajonā, un vēlas (jo var to atļauties!) sev citu – lielāku un greznāku.

Dziedātājs Khalid, kura īstais vārds ir Hālids Donnels Robinsons, šo divu stāvu ēku iegādājās tikai pirms diviem gadiem, par to samaksājot 1,9 miljonus ASV dolāru. Pārdod viņš īpašumu par 15% dārgāk – prasot 2,2 miljonus ASV dolāru.

No ārpuses šī gaiši pelēkā divstāvu celtne ar bruģēto piebraucamo ceļu un garāžu divām automašīnām, iespējams, ka nelīdzinās citu top mākslinieku glaunajām luksusa villām. Taču iekštelpas ir visnotaļ glītas un modernas, turklāt ne tik sen pilnībā renovētas. Mājā ir četras guļamistabas un četras vannasistabas.

Īpašuma pārdošanas informācijā norādīts, ka māja aprīkota ar jaunākajiem tehnoloģiju sasniegumiem, kas ietver mājas automatizāciju, iekštelpu un āra skaļruņus, un vismodernāko drošības sistēmu.

Atvērtā plānojuma tipa ēkā grīdas ir no pelēkbrūna koka, bet sienas ieturētas baltā tonī, kas vizuāli padara māju gaišāku un plašāku. Viesistabā logs ir no grīdas līdz pat griestiem un no tā var redzēt āra baseinu. Plašajā virtuvē ir pati modernākā tehnika, glancēti lamināta skapīši un marmora kolonnā iebūvēts kamīns.

Pirmajā stāvā ir trīs guļamistabas, kas ideāli piemērotas ciemiņiem, kas vēlas uzturēties ilgāku laiku. Tajās ir kamīni ar marmora apdari, privātas vannasistabas un tieša izeja uz pagalmu. Savukārt saimnieku guļamistaba labiekārtota pa visu mājas otro stāvu. No tās ir izeja uz terasi, no kuras var noraudzīties uz kalniem un Sanfernando ieleju.