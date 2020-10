Aizbildnības noteikumu dēļ Britnijai Spīrsai liegts palikt stāvoklī

17 Foto Britnija Spīrsa un Sems Asghari 2019. gada septembrī +13 Skatīties vairāk

Viesojoties “Calababes” podkāstā slavenību iecienītais kosmetologs un grima mākslinieks Maksi (Maxi) apliecinājis, ka Britnija Spīrsa, kurai ir divi tīņu vecuma dēli, vēlējusies bērnu no sava drauga Sema Asghari, ar kuru ir kopā jau vairākus gadus, taču aizbildnības noteikumi liedz viņai palikt stāvoklī un pat domāt par atkārtotu mātes lomu vēl vienam bērnam.

Maksi atzina, ka arī viņš pieskaita sevi kustības “Atbrīvojiet Britniju" ("FreeBritney") atbalstītājiem, kas cenšas panākt, lai Britnijai atceltu aizbildnību, jo “ikvienam, kuram ir sirds” vajadzētu rūpēt Britnijas patiesā labklājība.

“Es jums varu pateikt, ka viņi līdz pat šai dienai kontrolē, vai Britnijai būs bērns vai nē, vai viņa precēsies vai neprecēsies, kas ir viņas draugi. Tie visi ir ļoti nopietni jautājumi,” apliecinājis Maksi, kurš Semu Asghari raksturo kā vienu no saviem “tuvākajiem draugiem”.

“Mēs te runājam par kaut ko līdzīgu “Kalpones stāsta” iezīmēm [kanādiešu rakstnieces Mārgaretas Etvudas 1986. gadā sarakstīts romāns, pēc kura kopš 2017. gada tiek uzņemts seriāls], kas neļauj viņai radīt bērnu. Es nevaru aprakstīt detaļas, bet varu jums pateikt droši, ka viņai jau tagad būtu bērns. Viņa tagad visticamāk jau būtu precējusies ar Semu. Un viņai līdzās būtu daudz draugu.”

Lūk, īss satura izklāsts Etvudas romānam, kas feministiskajā literatūrā uzskatāms par zelta piemēru un ieguvis virkni starptautisku literāru apbalvojumu, kā arī atkārtoti izdots daudzviet visā pasaulē: "Kalpones stāstā" attēlota totalitāra nākotnes sabiedrība ASV, kur sievietes ir pakļautas seksuālai kalpībai. Galvenā varone Džūna Osborna, kurai jaunā vara pēc pilsoņu kara piešķīrusi vārdu Ofreda, ir mājkalpotāja augsta ranga amatpersonas un viņa sievas namā, kur viņa spiesta pielāgoties striktiem noteikumiem un nemitīgai uzraudzībai. Džūna vēl atceras laiku "pirms", proti, kad viņai bija ģimene, savs vārds un identitāte, taču tagad viss, ko viņa var darīt, lai paliktu dzīva, ir pielāgoties un cerēt, ka kādudien atkal būs brīva un varēs būt kopā ar savu meitu.

Maksi arīdzan dusmojas par to, ka kustības “Atbrīvojiet Britniju” piekritēji bieži vien tiek iepīti visabsurdākajās konspirācijas teorijās, to skaitā, ka Semam Asghari maksājot Britnijas tēvs Džeimijs Spīrss vai kāds no aizbildnības komandas.

“Jau tā ir gana slikti, nav vajadzīgas vēl viltus ziņas un konspirācijas teorijas, lai visu vēl vairāk pasliktinātu,” dusmojas Maksi.

Džeimiju Spīrsu par meitas aizbildni tiesa iecēla 2008. gadā pēc tam, kad popzvaigzne Britnija Spīrsa 2007. gadā pārcieta smagu nervu sabrukumu, kā rezultātā izira viņas laulība ar dejotāju Kevinu Federlainu un viņa uz laiku zaudēja aizbildnību pār abiem dēliem – Šonu Prestonu un Džeidenu Džeimsu.

Lai gan ir pagājis tik ilgs laiks, tiesa aizvien atsakās atbrīvot Spīrsa kungu no meitas aizbildņa pienākumiem. Šā gada augustā notikusī sēde beigusies ne tā, kā cerēja Britnija. Tēvs aizvien atstāts par likumīgu noteicēju pār meitas naudu, karjeru un daudziem privātas dabas jautājumiem. Popzvaigzne tiesai lūgusi pārskatīt lietu un atcelt tēvu no šo pienākumu pildīšanas, taču pieņemts lēmums šobrīd nekādas korekcijas neieviest.

Britnijas lūgusi tiesu, lai tēvu uz laiku aizstātu viņas aprūpes menedžere Džodija Montgomerija.

Slēgtajā sēdē Losandželosā nolemts pagarināt pašreizējo kārtību līdz 2021. gada februārim, - tā teikts tiesas dokumentos, ko internetā pārpublicējuši dziedātājas fani.

Kad Džeimiju Spīrsu pašu pērn piemeklēja nopietnas veselības problēmas, Džodija Montgomerija uz laiku pārņēma viņa pienākumus, taču viņai netika dota „zaļā gaisma”, lai turpinātu šo darbu ilgtermiņā.

Britnijas advokāts pirms privātās sēdes iesniedzis dokumentus, kuros bija teikts, ka viņa kliente „kategoriski iebilst”, ka tēvs atgrieztos pie viņas dzīves pilnīgas pārvaldīšanas un kontroles.

Dokumentos nebija norādīts, kāpēc Britnija ir tik kategoriska savā iebildē.

Dziedātāja nav publiski uzstājusies kopš 2018. gada oktobra, kad atsauca dalību Lasvegasas šovā un īslaicīgi devās ārstēt garīgo veselību uz rehabilitācijas klīniku.

Tolaik pie veselības iestādes pulcējās vairāki desmiti Britnijas fanu, kas bija pārliecināti, ka popzvaigzne klīnikā tiek turēta pret pašas gribu. Protestētāji turēja tādus plakātus kā „Atbrīvojiet Britniju”, „Brīvību Britnijai”, „Aizbildnībai ir jāpieliek punkts!”

Britnija publiski šīs kampaņas norisi nekomentēja, savukārt Džeimijs Spīrss to centās pārvērst par joku.