Meitene tā aizrāvās ar paslēpju spēlēšanu, ka nācās lūgt glābēju palīdzību

Bērnība ne vienmēr ir atkarīga no vecuma, it īpaši, ja tuvumā ir cilvēki, kuri arī ir gatavi uz palaidnībām. 18 gadus veca amerikāniete par to spilgti pārliecinājās, kad Covid-19 karantīnas laikā nolēma spēlēt paslēpes.