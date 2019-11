“Esam lepni, priecīgi un patīkami satraukti par šo projektu, jo tā ir liela atbildība veidojot saturu bērniem un jauniešiem,” tā par animācijas pilotsērijas “Blinkijs” veidošanu izteicās filmu un animācijas studijas “Sense Media” līdzīpašnieks un producents Egils Šusts. “Šis būs stāsts par to kā veidojas savstarpējās attiecības starp animācijas tēliem, kā tiek risinātas problēmas un kā ikdienišķas situācijas izskatās no malas. Blinkijs ir suns, kurš vēlas palikt netraucēts, gulšņāt uz sava iemīļotā dīvāna un skatīties nebeidzamās ziepju operas, taču diemžēl tas viņam nav iespējams, jo viņa saimnieks Brendons pastāvīgi iekuļas nepatikšanās un Blinkijam nākas iziet no savas komforta zonas, lai viņu glābtu,” seriāla vadmotīvu ieskicēja “Blinkijs” režisors Juris Lisovs.

“Latvijas šovi, seriāli, filmas un tagad arī animācijas seriāls – arvien lielākā mērā iesaistāmies vietējā satura radīšanā, palīdzot jaunām, radošām idejām īstenoties un atrast savu ceļu pie skatītājiem. Ticam, ka aizraujošs stāsts apvienojumā ar mūsdienīgu animāciju un “Sense Media” komandas enerģiju, ļaus sasniegt rezultātu, kas uzrunās mazus un lielus skatītājus,” uzsvēra Tet izklaides pakalpojumu direktore Inga Alika-Stroda.

"Sense Media" mērķis ir Latvijā radīt bērniem saturu ar pievienoto vērtību ne tikai vietējā, bet arī eksporta tirgū, kā arī nodrošināt iespējas jaunajiem profesionāļiem – universitātes un/vai tehnikuma absolventiem – strādāt pie šāda veida projektiem, paliekot Latvijā.