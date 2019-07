Britu roka duetam "Royal Blood" šis būs pirmais koncerts Baltijā. Savukārt britu elektronikas zvaigznes "Underworld" šogad svin 25 gadu jubileju.

Uz festivāla galvenās skatuves - "Main Stage" - uzstāsies "The 1975", "Underworld", "Royal Blood", "Superorganism", "Emma Jean Thackray", "Elderbrook", "Disclosure" ar DJ setu, "Dennis Pashkevich Funk Therapy Collective" un "Daddy Was A Milkman".

Uz festivāla otrās lielākās skatuves - "Lāčplēsis Stage" - varēs dzirdēt Ansi, Ivanu Dornu, "Ewert and The Two Dragons", "Cut Copy", "Husky Loops", "Adam Naas", "The Coco'nuts", "Kautkaili", "Bezgalībiešus", "Rick Feds", "Very Cool People", "Neon Saturdays", "Carousel", "Makree", kā arī čellisti un dziesminieci Madaru.

Uz "Piena Svētki Stage" uzstāsies pašmāju mākslinieki "Sūdi", "The Bad Tones", Edavārdi, Viņa, "Riga Reggae", "Kapelmeistars Group", Kristīne Prauliņa un "The Soulful Crew", "Mur", Brīvrunu projekts, "Nastavševs/ Lubbennikov". Katra vakara izskaņā deju ballīti piedāvās DJ duets "Gribam Būt Dīdžejas" un "Diski Pļaski", bet abu festivāla dienu ieskaņā par labu garastāvokli rūpēsies improvizācijas teātri.

Šovasar festivāla apmeklētājiem būs baudāma arī jauna skatuve - "Teritorija X", uz kuras varēs dzirdēt "Adroit", "Tony", "Alisher Sherali", "Chilayz", "Max Merola", "Aldee", "Misha", "Barseghian" un "Upfade" dīdžejus.

Tāpat festivāla "Positivus" laikā piedāvās plašu filmu programmu, kuru veidos Latvijas Kultūras akadēmijas studentu radītās īsfilmas, kā arī citi latviešu un ārzemju režisoru darbi.

Festivāla "Positivus" apmeklētājiem ir pieejama telšu pilsētiņa. Apmeklētāju ērtībām telšu pilsētiņā pieejama mantu glabātuve, kā arī iespējama uzlādēt telefonu. Telšu pilsētiņā darbojas arī dušas, kurās uzstādītas atsevišķas kabīnes, aģentūru LETA informēja festivāla organizatori.

"Positivus" teritorija apmeklētājus uzņems no šodienas plkst.12, kad darbu pie festivāla galvenās ieejas sāks "Check in" punkts, kurā ieejas biļetes varēs apmainīt pret aprocēm. Biļešu īpašniekiem jebkurā no ieejas punktiem pēc savas aproces jāierodas personīgi, jo tā uzreiz tiks aplikta ap roku. Festivāla rīkotāji atgādina, ka biļetes ir viegli kopēt un pavairot, taču ikvienas biļetes unikālo svītrkodu noskenēt var tikai vienu reiz. Lai pie festivāla ieejas nebūtu jāpiedzīvo rūgti brīži ar jau izmantotu biļeti, apmeklētāji tiek aicināti nekļūt par krāpnieku upuriem un neiegādāties biļetes no rokas.