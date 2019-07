FOTO: Liepāju saviļņo amerikāņu blūza zvaigzne Jūdžins Bridžess

Aizkustinošās blūza melodijas un pasaules hitus blūzmenis atskaņoja kopā ar pašmāju leģendāro rokenrola grupu “Keksi”, pieceļot kājās pārpildītās koncertzāles klausītāju rindas.

Jūdžins “Hideaway” Bridžess ir dziedātājs, dziesmu autors un ģitārists no Ņūorleānas, kurš uzstājies visā pasaulē, ar panākumiem izdevis septiņus mūzikas albumus, ieguvis deviņas ASV Blūza mūzikas balvas nominācijas un daudzus citus apbalvojumus.

Kā klausītājiem Liepājā atklāja pats mūziķis, šobrīd viņam ir piecdesmit seši gadi, no kuriem ģitāru viņš spēlē jau piecdesmit trīs. Jūdžina tēvs bija pazīstams blūza ģitārista “Hideaway Slim”, savukārt māte nāk no ASV popmūzikas dīvas Tinas Tērneres ģimenes. Tāpēc Bridžess smejas, ka savas ģitārista prasmes guvis no tēva, savukārt dziedātāja – no mātes puses. Pasaules slavu Bridžess iemantoja, uzstājoties kopā ar leģendārajiem amerikāņu blūzmeņiem B. B. Kingu un Bigu Džo Tērneru.