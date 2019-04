Slavenā aktrise arī oficiālajos dokumentos tagad atkal ir Andželina Džolija. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Andželina Džolija pēc šķiršanās no Breda Pita maina uzvārdu

Holivudas zvaigzne Andželina Džolija pēc šķiršanās no Breda Pita laiku ilgi netērē, cenšas atbrīvoties no visa liekā, kas viņu saistītu ar nu jau bijušo vīru. Tostarp atteikusies no Pita uzvārda.