Baltkrievijā vairs nevarēs izmantot "Spotify"
Baltkrievijā no 1. decembra tiks bloķēta mūzikas straumēšanas platforma "Spotify", jo uzņēmums nav samaksājis nodokļus, pavēstīja Baltkrievijas Nodokļu un nodevu ministrija.
"Maksātāja nerezidenta mūzikas pakalpojums, neraugoties uz aktīvo darbu ar to, nav nokārtojis parādus" par PVN, tāpēc piekļuve tam valstī tiks ierobežota, teikts ministrijas paziņojumā.
Ministrija paziņojumā sociālajos tīklos konkrēti nenorāda platformas nosaukumu, bet piektdien iestādes tīmekļa vietnē atbilstošajā sarakstā tika iekļauts Zviedrijas uzņēmums "Spotify AB". Pēc bloķēšanas uzņēmums vairs nevarēs gūt ieņēmumus no baltkrievu abonentiem, teikts paziņojumā. Ministrija arī iesaka "Spotify" abonentiem vērsties pie uzņēmuma, lai saņemtu atpakaļ naudu par pakalpojuma abonementu, ko, visticamāk, pēc bloķēšanas vairs nevarēs izmantot.
Saskaņā ar "Spotify" datiem, uz kuriem 2026. gada jūlijā atsaucās Baltkrievijas izdevums "Office Life", Baltkrievijā šo pakalpojumu izmantoja aptuveni 58 000 cilvēku. "Spotify" pārstāvji situāciju nav komentējuši.
No 2022. gada aprīļa "Spotify" pārtrauca darbību Krievijā. Vēlāk uzņēmums oficiāli slēdza savu biroju Krievijā un likvidēja juridisko personu. Tiesa, "Spotify" neziņoja par darbības pārtraukšanu Baltkrievijā, kur tas ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs nerezidents.
2024. gada jūnijā "Spotify" dzēsa vairāku Krievijas izpildītāju lapas, kas bija pakļauti Eiropas Savienības (ES) sankcijām par aktīvu atbalstu karam pret Ukrainu. Viņu vidū bija Poļina Gagarina, Grigorijs Ļepss, Oļegs Gazmanovs, Šamans, Jūlija Čičerina un grupa "Ļube".