VDI aicina darba devējus aukstumā strādājošajiem darbiniekiem nodrošināt pārtraukumus un iespēju sasildīties.
Bizness un ekonomika
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Šodien 10:21
Cik ilgi drīkst strādāt salā un kad pienākas pārtraukums? VDI skaidro darbinieku tiesības
Vai darba devējs drīkst likt strādāt ārā pat mīnus 30 grādu salā? Cik bieži darbiniekam pienākas pārtraukumi, lai sasildītos, un kā rīkoties, ja darba vietā ir pārāk auksts? Pazeminoties gaisa temperatūrai, Valsts darba inspekcija (VDI) atgādina par darbinieku tiesībām un darba devēju pienākumiem.
Ilgstoša uzturēšanās aukstumā var izraisīt ne tikai apsaldējumus un ķermeņa atdzišanu, bet arī roku un pirkstu jutības samazināšanos, kustību koordinācijas traucējumus, muskuļu un locītavu stīvumu, nogurumu un koncentrēšanās spēju pasliktināšanos. Līdz ar to pieaug arī kļūdu un nelaimes gadījumu risks.
Īpaši aktuāli šie riski ir būvniecībā, mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, ceļu uzturēšanā, transporta un loģistikas nozarē, kā arī citās profesijās, kurās darbs jāveic ārpus telpām.