Pārāk augstas prasības vai piedāvātā alga par mazu? Latvijas Radio joprojām meklē jaunu Ziņu dienesta vadītāju
Latvijas Sabiedriskajam medijam pagaidām nav izdevies atrast jaunu Latvijas Radio Ziņu dienesta vadītāju. Lai gan konkursā pieteicies viens spēcīgs kandidāts, komisija nolēmusi pagarināt pieteikšanās termiņu līdz 2027. gada 6. janvārim.
Jauns Ziņu dienesta vadītājs tiek meklēts kopš vasaras beigām, kad no amata atkāpās Uģis Lībietis, uzņemoties atbildību par nepietiekamu sabiedrības informēšanu vētras izraisītās krīzes laikā. Pēc viņa atkāpšanās vadītāja pienākumus uzņēmās Ziņu dienesta galvenā redaktore Zane Eniņa.
Sākotnēji konkursā varēja pieteikties līdz 8. novembrim. Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) Korporatīvās komunikācijas vadītāja Raina Anna Buša norāda, ka no saņemtajiem pieteikumiem izvirzītajām prasībām atbilda viens spēcīgs pretendents. Tomēr, ņemot vērā amata nozīmi, komisija nolēmusi turpināt kandidātu meklējumus, lai nodrošinātu plašākas izvēles iespējas.
No nākamā Latvijas Radio Ziņu dienesta vadītāja tiek prasīta augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, vismaz trīs gadu pieredze mediju jomā un tikpat ilga pieredze vadošā amatā, kā arī spēja motivēt un attīstīt komandu.
Pretendentam jāizprot arī ziņu darbs, sabiedriskā medija misija, Latvijas sabiedriskie un ekonomiskie procesi, ārpolitika, auditorijas paradumi un globālās mediju tendences. Topošajam Ziņu dienesta vadītājam tiek piedāvāta 3400 eiro liela mēnešalga pirms nodokļu nomaksas.