Ulmaņa gatves "Sky" vietā atvērts jauns pārtikas veikals "top! Hyper"
Mazumtirgotājs "top!" līdzšinējā veikala "Sky" telpās Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā 27. novembrī atvēra "top! Hyper" veikalu.
FOTO: Ulmaņa gatves "Sky" vietā atvērts jauns pārtikas veikals
Mazumtirgotājs "top!" līdzšinējā veikala "Sky" telpās Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā 27. novembrī atvēra "top! Hyper" veikalu.
Jaunais formāts radīts, turpinot veikalu tīkla attīstību un paplašinot tā klātbūtni Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās. "top! Hyper" veikala projekta attīstītājs ir "Firma Madara 89".
Pirmā "top! Hyper" veikala izveidē Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā investēti aptuveni 1,5 miljoni eiro, nodrošinot 45 jaunas darbavietas.
Konkurences padome (KP) ir atļāvusi "Firma Madara 89" atvērt veikalu "top!" bijušajās "Sky" veikala telpās Kārļa Ulmaņa gatvē Rīgā. Nekustamajā īpašumā līdz 2026. gada martam ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecību veica "Sky" pārvaldītāja SIA "Skai Baltija".
Tāpat ziņots, ka "Firma Madara 89 īpašumi" jūnijā par 4,5 miljoniem eiro iegādājās īpašumu Valgales ielā 4 Rīgā. Iepriekš šajā īpašumā atradās SIA "MG Fabrika" gaļas cehs "Melnā govs", kura īpašnieks ir Aivars Rubenis, kuram pieder "Skai Baltija". Īpašums atrodas blakus bijušajām veikala "Sky" telpām Kārļa Ulmaņa gatvē.
Kopējā zemes platība ir 7875 kvadrātmetri, un uz tās atrodas viena dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas.
Rīgas pilsētas tiesa šogad 26. martā pasludināja mazumtirgotāju un lielveikala "Sky" pārvaldītāju "Skai Baltija" par maksātnespējīgu.
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"Firma Madara 89" apgrozījums pagājušajā gadā bija 233,087 miljoni eiro, kas ir par 7,5% vairāk nekā 2024. gadā, bet uzņēmuma peļņa saruka par 0,1% un bija 13,688 miljoni eiro. Uzņēmums reģistrēts 1993. gadā, un tā pamatkapitāls ir 41 832 eiro. "Firma Madara 89" īpašnieks pastarpināti ir Egils Butka.
"Firma Madara 89 īpašumi" 2025. gadā strādāja ar 7,462 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 19,4% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa palielinājās par 47,8% un bija 3,663 miljoni eiro. Uzņēmums reģistrēts 2016. gadā, un tā pamatkapitāls ir 602 800 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir "Madara 89 grupa", kura pieder Butkam.
Butka norādīja, ka uzņēmums Rīgā darbojas kādu laiku, tomēr līdz šim lielāku uzmanību pievērsis reģioniem, īpaši Vidzemei un Latgalei. Vienlaikus uzņēmums saskata plašas attīstības iespējas Rīgā un Pierīgā, tādēļ "top! Hyper" formāta veikala atvēršana ir likumsakarīgs nākamais solis. Butka uzsvēra, ka "top! Hyper" ir jauns attīstības virziens, kura mērķis ir piedāvāt Rīgas pircējiem jaunu un daudzveidīgu iepirkšanās pieredzi, vienlaikus saglabājot "top!" zīmolam raksturīgo pieejamību.
Butka skaidroja, ka konkrētā veikala atrašanās vieta uzņēmumam šķitusi piemērota iecerētajam konceptam, turklāt daudziem tā saistās ar iepriekš šajā vietā darbojušos veikalu "Sky". Viņš norādīja, ka šis ir uzņēmuma pirmais lielā formāta veikals, taču nākotnē plānots atvērt arī citus šāda koncepta veikalus.
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Nākamgad Rīgā plānots atvērt divus "top! Hyper" veikalus - vienu Imantā, Kurzemes prospektā, savukārt par otra veikala atrašanās vietu un atvēršanas laiku Butka patlaban vēl nevarēja sniegt informāciju, tomēr pauda cerību, ka tas varētu notikt nākamā gada pirmajā pusē. Vienlaikus uzņēmums plāno atvērt arī vairākus mazāka formāta "top!" veikalus, tostarp Rēzeknē, Ludzā un Cēsīs.
Butka norādīja, ka uzņēmums saskata potenciālu attīstīt "top! Hyper" formāta veikalus arī reģionos, ne tikai Rīgā, taču to īstenošana būs atkarīga no pieejamajām telpām un citām attīstības iespējām.
Viņš informēja, ka pirmajam "top! Hyper" veikalam Kārļa Ulmaņa gatvē blakus iegādāts gaļas pārstrādes cehs, kurā gaļu pārstrādā ar jauno zīmolu "Lielmaņi". Tāpat uzņēmums turpinās attīstīt kulinārijas un smalkmaizīšu piedāvājumu, ko Butka raksturoja kā vienu no uzņēmuma stiprajām pusēm.
Butka atzina, ka konkurence mazumtirdzniecības nozarē ir liela un ik gadu pieaug, jo samazinās iedzīvotāju skaits, bet konkurenti kļūst arvien spēcīgāki. Tādēļ uzņēmums cenšas attīstīties līdzi tirgus pārmaiņām un saglabāt konkurētspēju. Viņaprāt, jaunais veikals ļaus piedāvāt pircējiem atšķirīgu iepirkšanās pieredzi un paplašinās izvēles iespējas.
Uzņēmums nākamgad plāno modernizēt aptuveni 20 veikalus, tostarp aprīkojot tos ar elektroniskajām cenu zīmēm. Pirmais pilotprojekts īstenots Smiltenē, savukārt jaunais Rīgas veikals ir otrais, kurā ieviests šāds risinājums. Butka norādīja, ka pāreja uz elektroniskajām cenu zīmēm notiks pakāpeniski.
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Investīciju apmēru "top!" veikalu attīstībā uzņēmums neatklāja.