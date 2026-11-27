Luksemburgas tiesa noraida pieteikumus par AS "Amber Latvijas balzams" vairākuma akcionāra "Amber Beverage Group Holding" bankrota pasludināšanu
Luksemburgas apgabaltiesa piektdien noraidījusi pieteikumus par alkoholisko dzērienu ražotāja AS "Amber Latvijas balzams" vairākuma akcionāra "Amber Beverage Group Holding" tiesiskās reorganizācijas procesa priekšlaicīgu izbeigšanu un bankrota pasludināšanu, liecina kompānijas paziņojums biržai "Nasdaq Riga".
Pieteikumus 14. un 15. oktobrī iesniedza obligacionāru pilnvarotais pārstāvis "CSC (Sweden)" un "Amber Latvijas balzams" kreditors SIA "MBO Beverages".
Kā teiks paziņojumā biržai, tiesa spriedumā apstiprināja, ka "Amber Beverage Group Holding" kā Grupas holdinga sabiedrībai ir tiesības uz tiesiskās reorganizācijas procesa sniegto aizsardzību. Tiesa atzina, ka "Amber Beverage Group Holding" naudas plūsmas prognozes ir pietiekamas, lai segtu tās izdevumus moratorija laikā, un noraidīja apgalvojumus, ka tā būtu sniegusi tiesai vai saviem kreditoriem acīmredzami nepilnīgu vai neprecīzu informāciju.
Tiesvedības izdevumu segšana tika piespriesta pieteicējiem. Kompānijas paziņojumā teikts, ka spriedums ir provizoriski izpildāms. Līdz ar to "Amber Beverage Group Holding" tiesiskās reorganizācijas process turpinās, un tai piešķirtais moratorijs, kas pagarināts ar tiesas šī gada 21. augusta spriedumu, ir spēkā līdz šī gada 24. decembrim.
"Amber Beverage Group Holding" valde norāda, ka tā turpina meklēt ar kreditoriem savstarpēji saskaņotu risinājumu un izvērtē turpmākos soļus procesā, solot laicīgi informēt investorus par turpmākiem būtiskiem notikumiem.
Jau ziņots, ka Luksemburgas apgabaltiesa, kas izskata komerclietas, 24. aprīlī atļāva "Amber Beverage Group Holding" sākt tiesiskās reorganizācijas procesu, vasarā pagarinot tā termiņu. Sabiedrība ir iecēlusi "Alvarez&Marsal" par restrukturizācijas konsultantu, lai palīdzētu izstrādāt un īstenot restrukturizācijas plānu.
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Tiesiskās reorganizācijas procesa mērķis ir nodrošināt "Amber Beverage Group Holding" iespēju primāri noslēgt izlīgumu ar tās galvenajiem finanšu kreditoriem saskaņā ar Luksemburgas 2023. gada 7. augusta likumu par uzņēmumu saglabāšanu un maksātnespējas tiesību modernizāciju un panākt kreditoru apstiprinājumu reorganizācijas plānam. Šajā kontekstā kompānija veiks saziņu ar obligacionāriem.
Atbilstoši regulējumam moratorijs attiecībā uz prasījumiem, kas radušies pirms sprieduma par procesa sākšanu, aptur jebkādus piespiedu izpildes pasākumus, jebkādu nodrošinājuma vai izpildes arestu, kā arī nodrošinājumu un garantiju, kas piešķirtas par labu obligacionāriem, izpildi, min kompānijā.
Tāpat ziņots, ka "Amber Beverage Group Holding" ir iestājusies saistību neizpilde, tādēļ birža "Nasdaq Riga" piemērojusi kompānijai uzraudzības statusu. Obligacionāru pārstāvis "CSC (Sweden)" 2026. gada 11. februārī iesniedza paziņojumu par saistību neizpildes gadījumu.
"Amber Latvijas balzams" 2026. gada 30. janvārī iesniedza pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) sākšanai, reaģējot uz bankas kontu iesaldēšanu un būtisku likviditātes pasliktināšanos. 2026. gada 5. februārī tiesa ierosināja TAP, kas kvalificējās kā saistību nepildīšanas gadījums saskaņā ar obligāciju noteikumiem, ņemot vērā "Amber Latvijas balzams" kā nozīmīga galvotāja statusu.
"Amber Latvijas balzams" ir daļa no starptautiskā alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas koncerna "Amber Beverage Group Holding", kam pieder 89,99% uzņēmuma akciju. "Amber Latvijas balzams" akcijas kotē "Nasdaq" Rīgas biržas otrajā sarakstā.
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"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Amber Beverage Group" 2024. gadā strādāja ar 10,684 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,5% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa bija 489 861 eiro pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.
Kompānija reģistrēta 1991. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Amber Beverage Group" vienīgā īpašniece ir Luksemburgas "Amber Beverage Group Holding", un kompānijas lielākais īpašnieks ir Kipras kompānija "SPI Group Holding Limited" (94%). Kompānijas patiesais labuma guvējs ir miljardieris Jurijs Šeflers.