Eiropas 13 labāko ceļojumu galamērķu topā iekļauta arī kāda Latvijas pilsēta
Viens no pasaulē prestižākajiem ceļojumu izdevumiem “Condé Nast Traveler” savā ikgadējā labāko Eiropas ceļojumu galamērķu izlasē 2027. gadam iekļāvis Liepāju.
Liepāja iekļauta ropā līdzās tādiem Eiropas galamērķiem kā Neapole, Ķelne un Korsika. Bet publikācija pieejama medija starptautiskajos digitālajos izdevumos ASV, Lielbritānijā, Vācijā, Indijā un Tuvajos Austrumos.
Šī gada novembrī publicētā izlase tapusi, medija redakcijai sadarbojoties ar ceļojumu žurnālistiem no visas pasaules. Tajā apkopoti galamērķi, kurus 2027. gadā īpaši vērts apmeklēt, ņemot vērā gaidāmos kultūras notikumus, tūrisma piedāvājuma attīstību un jaunas ceļošanas iespējas.
Liepāju izdevums raksturo kā dzīvīgu pilsētu, kas beidzot piedzīvo savu uzmanības un atzinības brīdi.
Publikācijā īpaši izcelts gaidāmais Eiropas kultūras galvaspilsētas gads, Liepājas jūgendstila arhitektūra, Karostas vēsturiskais mantojums, viena no garākajām pilsētas pludmalēm Ziemeļeiropā, koncertzāle “Lielais dzintars” un Liepājas Simfoniskais orķestris.
Šī ir jau trešā nozīmīgā starptautiskā atzinība Liepājai šoruden. Starptautiskais tūrisma operators “Intrepid Travel” iekļāvis Liepāju izlasē “The Not Hot List 2027”, savukārt novembrī tūrisma platforma “European Best Destinations” ierindojusi Liepāju starp desmit labākajiem Eiropas kultūras ceļojumu galamērķiem 2027. gadā, par ko vēstīja arī starptautiskais biznesa medijs “Forbes”.
2027. gadā Liepāja kopā ar Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadiem Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā piedāvās vairāk nekā 500 kultūras notikumu, kuros piedalīsies mākslinieki no 45 valstīm. Titula gads sāksies ar vērienīgu atklāšanas nedēļas nogali no 22. līdz 24. janvārim, piedāvājot vairāk nekā 30 kultūras notikumu. Ar “Condé Nast Traveler” izlasi “The Best Places to Go in Europe in 2027” iespējams iepazīties ŠEIT.