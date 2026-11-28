Ieskats Baltijā lielākajā industriālo tehnoloģiju izstādē “Tech Industry 2026”
FOTO, VIDEO: ražošanas nākotne rokas stiepiena attālumā - roboti, viedās rūpnīcas un citi brīnumi, ko redzēt izstādē “Tech Industry 2026”
Roboti, mākslīgais intelekts, automatizētas ražošanas iekārtas un tehnoloģijas, kas ļauj metālu apstrādāt ar augstu precizitāti. Šonedēļ Ķīpsalā ir iespēja ielūkoties pasaulē, ko ikdienā lielākoties redz tikai rūpniecības nozares profesionāļi. No 26. līdz 28. novembrim tur norisinās Baltijā lielākā industriālo tehnoloģiju izstāde “Tech Industry 2026”.
Šogad izstāde pulcē vairāk nekā 270 uzņēmumu no vismaz 25 pasaules valstīm. Divās izstāžu hallēs iespējams ne tikai iepazīties ar jaunākajām ražošanas tehnoloģijām, bet arī vērot, kā dažādas rūpnieciskās iekārtas, tostarp roboti, darbojas praksē.
No metālapstrādes līdz robotizētām ražošanas līnijām
Izstāde “Tech Industry” galvenokārt paredzēta mašīnbūves, metālapstrādes un citu rūpniecības nozaru profesionāļiem, kuri meklē jaunus sadarbības partnerus, vēlas modernizēt ražošanu vai vienkārši iedvesmoties un iepazīties ar jaunākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Vienlaikus tā sniedz iespēju arī citiem interesentiem ielūkoties mūsdienu rūpniecības pasaulē un labāk izprast, kā top dažādi ikdienā vairāk vai mazāk redzami izstrādājumi. Liels akcents šajā izstādē likts uz robotiku, mākslīgo intelektu, automatizāciju, bez kā veiksmīgs rūpniecības nozares uzņēmums šodien, visticamāk, nevarētu eksistēt.
Izstādes "Tech Industry 2026" atklāšana Ķīpsalā 26. novembrī
Ķīpsalā vienuviet apskatāmas gan iespaidīga izmēra metālapstrādes un metināšanas iekārtas, gan industriālie roboti, dažādi mērinstrumenti, elektronikas risinājumi, lielāki un mazāki 3D printeri, noliktavu aprīkojums utt. Tomēr redzēt ir viens, kas cits - vērot šos risinājumus darbībā, pārliecinoties par to ātrumu, precizitāti un mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām.
Šogad “Tech Industry” piedalās uzņēmumi no Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Itālijas, Francijas, Ukrainas, ASV, Ķīnas un daudzām citām valstīm. Atsevišķi nacionālie kopstendi bija izveidoti Latvijas, Somijas un Ukrainas uzņēmumiem.
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Ar ko izceļas Latvijas uzņēmumi?
Apmeklējot Latvijas uzņēmumu stendus, varēja gūt visai plašu priekšstatu par to, cik daudzveidīga patiesībā ir pašmāju rūpniecība. Latvijā ražo ne tikai dažādas metāla detaļas un konstrukcijas, bet arī sarežģītas industriālās iekārtas, elektroapgādes sistēmas un automatizētas ražošanas līnijas, kas nonāk pie klientiem daudzviet pasaulē.
Piemēram, uzņēmums "East Metal" ražo metāla komponentus vēja ģeneratoriem, celtņiem, ekskavatoriem un citai smagajai tehnikai, savukārt "Energolukss" piedāvā dažādus elektroapgādes risinājumus, tostarp ģeneratorus un enerģijas uzkrāšanas sistēmas. Tikmēr Latvijas uzņēmums "Design Tree", kurā strādā vien astoņi darbinieki, izstrādā un ražo individuāli pielāgotas industriālās iekārtas un pat veselas automatizētas ražošanas līnijas.
Interesants piemērs ir arī "EHT Fabrik", kas savā ražošanā izmanto robotizētas metināšanas un metāla locīšanas iekārtas, kā arī automatizētu krāsošanas līniju ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām. Savukārt uzņēmums "Forberg Production", kura eksporta tirgi aptver vairāk nekā 120 valstis, specializējas dažādu rūpniecisko iekārtu izstrādē un ražošanā.
Iepazīstoties ar Latvijas uzņēmumu piedāvājumu, pārsteidza ne vien ražoto produktu daudzveidība, bet arī tas, cik plašos eksporta tirgos darbojas pat salīdzinoši nelieli pašmāju biznesi. Būtiski arī, ka mūsējie nebaidās no jaunām tehnoloģijām un drosmīgi izmanto tās, lai radītu produktus, ātrāk, precīzāk, kvalitatīvāk un lielos apjomos.
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Mākslīgais intelekts ienāk arī rūpnīcās
Izstādē uzmanība pievērsta ne tikai modernām ražošanas iekārtām, bet arī mākslīgā intelekta iespējām rūpniecībā. Lai gan ikdienā mākslīgais intelekts daudziem vairāk asociējas ar čatbotu izmantošanu un attēlu ģenerēšanu, ražošanā tam ir pavisam cita nozīme un uzdevumi.
Viens no Latvijas uzņēmumiem, kas darbojas šajā jomā, ir “Apply”. Uzņēmums izstrādā mākslīgā intelekta un datorredzes risinājumus, kas ļauj, piemēram, ar kameru palīdzību automātiski pārbaudīt saražotās produkcijas kvalitāti un konstatēt defektus. Šāds risinājums būtiski atslogo darbiniekus, ļaujot tiem pievērsties svarīgākiem un atbildīgākiem uzdevumiem.
Šie un iepriekš minētie piemēri parāda, ka mākslīgais intelekts Latvijas rūpniecībā vairs nav nākotne. Tas jau tiek izmantots reālos ražošanas procesos, palīdzot uzņēmumiem uzlabot produkcijas kvalitāti, samazināt kļūdu iespējamību un efektīvāk izmantot resursus.
Lai atšķaidītu izstādes industriālo noskaņu, apmeklētāji varēja pakavēties pie robota, kurš spēlē marimbu - ksilofonam radniecīgu mūzikas instrumentu. Ieslēdz skaņu un noskaties video augstāk.
Latvijas ražotāji saskata iespējas arī aizsardzības industrijā
Vēl viena joma, kas izstādē plaši pārstāvēta, ir aizsardzības industrija. Iepazīstoties ar Latvijas uzņēmumu darbību, varēja secināt, ka vairāki pašmāju ražotāji, kas tradicionāli darbojušies mašīnbūves un metālapstrādes nozarē, savu produkciju piedāvā arī aizsardzības nozares vajadzībām. To pieprasa tirgus un globālie izaicinājumi.
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Piemēram, uzņēmums “SFM Latvia” izgatavo metāla konstrukcijas gan enerģētikas, lauksaimniecības un transporta, gan militārās rūpniecības vajadzībām. Arī uzņēmums “EMJ Metāls” darbojas gan civilajā, gan aizsardzības industrijā, savukārt “Latvijas Finiera” Iekārtu rūpnīca ir ieguvusi tiesības ražot noteikta veida militārā lietojuma produkciju.
Latvijas metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumu līdzšinējā pieredze, ražošanas jaudas un spēja izgatavot individuālām klientu prasībām pielāgotu produkciju paver iespējas iesaistīties arī aizsardzības industrijas piegādes ķēdēs.