Norvēģijas aviokompānija "Norse Atlantic" iesniegusi maksātnespējas pieteikumu
Finanšu grūtībās nonākusī Norvēģijas zemo cenu lidsabiedrība "Norse Atlantic" paziņojusi, ka iesniegs tiesā maksātnespējas pieteikumu.
""Norse Atlantic Airways AS" padome pieņēmusi smago lēmumu iesniegt maksātnespējas pieteikumu, neskatoties uz plašiem uzņēmuma un grupas centieniem rast risinājumu," teikts uzņēmuma paziņojumā Oslo akciju biržai. Maskātnespējas pieteikumu paredzēts iesniegt Agderes apgabaltiesā Norvēģijā.
Šāds paziņojums publiskots neilgi pēc tam, kad "Norse Atlantic" pavēstīja, ka iznomātāji ir lauzuši lidmašīnu nomas līgumus.
Lidsabiedrība jau trešdien brīdināja, ka tās finansiālais stāvoklis straujā aviācijas degvielas cenu kāpuma dēļ kļuvis kritisks, un tā risinas sarunas par iespējām iegūt īstermiņa finansējumu. Aviokompānija gan ceturtdien, gan piektdien atcēlusi visus lidojumus. Savukārt pilotu arodbiedrība ceturtdien pavēstīja, ka "Norse Atlantic" šonedēļ nav darbiniekiem izmaksāju algas par novembri.
Kā ziņots, "Norse Atlantic" 2025. gadā atklāja biroju Rīgā, kas ir aviokompānijas operatīvās vadības centrs. Tāpat "Norse Atlantic" iepriekš bija plānojusi nodrošināt reisus maršrutā Rīga-Ņujorka. "Norse Atlantic" specializējas zemo izmaksu tālsatiksmes lidojumos, savienojot Eiropu ar ASV, kā arī piedāvājot čārterlidojumu pakalpojumus. Aviokompānija dibināta 2021. gada martā, un tās floti veido 12 "Boeing 787 Dreamliner" lidmašīnas.