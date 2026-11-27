Kas notiks ar tavu naudu, ja aviokompānija pārtrauks darbību? Eksperts skaidro, kā pasargāt sevi no zaudējumiem
Laikā, kad Latvijas nacionālā lidsabiedrība "airBaltic" cīnās ar finansiālajām grūtībām, daudziem ceļotājiem varētu rasties jautājums – kas notiks ar jau iegādātajām aviobiļetēm, ja aviokompānija pēkšņi pārtrauks darbību?
Izrādās, ka šādā situācijā pat ceļojumu apdrošināšana ne vienmēr palīdzēs. Tikmēr iespējas atgūt samaksāto naudu lielā mērā var būt atkarīgas no tā, kā veikts maksājums par biļetēm.
Jauns.lv jau informēja, ka 26. novembrī Saeima atbalstīja 175 miljonu eiro valsts galvojumu "airBaltic". Iepriekš izskanēja brīdinājums, ka bez papildu finansējuma lidsabiedrības dienas jau decembra vidū būtu skaitītas un darbību būtu jāpārtrauc.
Ņemot vērā aktuālos izaicinājumus aviācijas nozarē, apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmums "Balcia" skaidro, kā ceļotāji var pasargāt sevi no finansiāliem zaudējumiem, ja aviokompānija vairs nespēj pildīt savas saistības.
Kādas ir iespējas atgūt par aviobiļetēm samaksāto naudu?
Ja par aviobiļetēm samaksāts ar maksājumu karti, bet lidojums nenotiek, ceļotājs var vērsties bankā ar lūgumu apstrīdēt maksājumu, izmantojot tā dēvēto chargeback procedūru. Tā kā maksājumu var apstrīdēt ierobežotā termiņā, ar banku ieteicams sazināties, tiklīdz kļūst skaidrs, ka reiss nenotiks un aviokompānija naudu neatmaksās. Ja par biļetēm samaksāts ar bankas pārskaitījumu, šī procedūra parasti nav pieejama.
Ja lidojums iegādāts no tūroperatora kopā ar citiem pakalpojumiem kā daļa no kompleksa ceļojuma, par ceļojuma norisi parasti atbild tūroperators arī tad, ja kāds no pakalpojumu sniedzējiem nespēj pildīt savas saistības.
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Ja aviokompānija turpina darboties, atcelta reisa gadījumā pasažierim ir tiesības izvēlēties biļetes cenas atmaksu vai alternatīvu reisu. Ja aviokompānija pārtrauc darbību un tiek sākts maksātnespējas process, pasažierim var nākties iesniegt prasījumu šajā procesā. Naudas atgūšana var prasīt laiku.
Kādos gadījumos ceļojumu apdrošināšana var palīdzēt?
Lai gan standarta ceļojumu apdrošināšana nesedz aviokompānijas maksātnespējas risku, tā var palīdzēt mazināt neparedzētus izdevumus citās ar lidojumu atcelšanu vai aizkavēšanos saistītās situācijās, īpaši tad, ja ceļotājs jau atrodas ārvalstīs.
“Ja polisē iekļauts transporta aizkavēšanās vai atcelšanas risks un konkrētā situācija atbilst apdrošināšanas noteikumiem, polise var segt papildu izdevumus par ēdināšanu, naktsmītni un transportu līdz tai, kā arī noteiktos gadījumos daļu no jaunas aviobiļetes iegādes izmaksām. Visi šie izdevumi tiek segti polisē norādīto limitu ietvaros,” norāda Edgars Korzāns.
Lai mazinātu iespējamos finansiālos zaudējumus, Balcia iesaka par aviobiļetēm norēķināties ar maksājumu karti, saglabāt rezervācijas apstiprinājumu, maksājuma apliecinājumu un saraksti ar pakalpojuma sniedzēju, kā arī sekot līdzi aviokompānijas oficiāli publicētajai informācijai. Savukārt, iegādājoties ceļojumu apdrošināšanu, svarīgi iepazīties ar polisē iekļautajiem riskiem, izņēmumiem un atlīdzības limitiem.