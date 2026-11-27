Lietuvieši noskatījuši vienu no Baltijas lielākajiem loģistikas uzņēmumiem: par "Omniva" piedāvā smuku summiņu
Viena no Baltijā lielākajām sūtījumu piegādes kompānijām "Omniva" jau nākamgad varētu mainīt īpašnieku. Lietuvas valsts pasta kompānija "Lietuvos paštas" izteikusi piedāvājumu par nepilniem 115,8 miljoniem eiro iegādāties visas Igaunijas valstij piederošā uzņēmuma "Eesti Post" akcijas.
"Lietuvos paštas" piedāvājums ir augstākais no izsolē saņemtajiem un vairāk nekā divas reizes pārsniedz sākotnēji noteikto izsoles sākumcenu – 52 miljonus eiro. Par "Omniva" iegādi interesi izrādījusi arī Somijas kompānija "Posti Group", kas piedāvājusi 96,2 miljonus eiro.
Tomēr augstākās cenas piedāvāšana vēl nenozīmē, ka "Omniva" nonāks Lietuvas uzņēmuma rokās. Igaunijas atbildīgās ministrijas vērtēšanas komisijai vēl detalizēti jāizskata piedāvājums, savukārt ministram 20 darbadienu laikā jāpieņem lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja viss noritēs veiksmīgi, darījumu plānots pabeigt 2027. gadā.
Igaunijas valdība lēmumu par uzņēmuma pārdošanu pieņēma šā gada aprīlī. Pārdošanas mērķis ir mazināt valsts iesaisti ar uzņēmējdarbību saistītajos riskos, vienlaikus radot labākas iespējas uzņēmumam piesaistīt investīcijas, uzlabot pakalpojumu kvalitāti un stiprināt konkurētspēju.
Pēdējos gados "Omniva" no tradicionālo pasta pakalpojumu sniedzēja kļuvusi par vienu no vadošajiem loģistikas uzņēmumiem Baltijā. Pērn kompānija Baltijas valstīs kopumā piegādāja 36 miljonus sūtījumu, bet grupas apgrozījums sasniedza 154,7 miljonus eiro un peļņa – 5,9 miljonus eiro.
Arī Latvijā "Omniva" ir nozīmīgs sūtījumu piegādes pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmuma apgrozījums Latvijā pērn sasniedza 24,3 miljonus eiro, kas ir par 4,3% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt peļņa samazinājās par 11,3% līdz 1,7 miljoniem eiro.
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Igaunijas amatpersonas uzsvērušas, ka uzņēmuma pārdošana neietekmēs tradicionālo pasta pakalpojumu un preses izdevumu piegādes nodrošināšanu Igaunijā. Pagaidām gan nav informācijas par to, vai iespējamā īpašnieku maiņa varētu nest kādas pārmaiņas "Omniva" klientiem Latvijā.