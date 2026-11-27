Latvijas ekonomikas izaugsmi nevar panākt tikai ar taupīšanu - Smiltēns aicina Latvijā radīt produktus, kas iekarotu pasauli
Latvijas ekonomikas izaugsmi nevar panākt tikai ar taupīšanu – nepieciešamas jaunas idejas, investīcijas un spēja radīt produktus, kas konkurē pasaules tirgū. To piektdien, atklājot Valsts inovatīvo kapitālsabiedrību iniciatīvas "Inovāciju forumu 2026", uzsvēra Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
Pēc Smiltēna teiktā, mūsdienās valstu konkurētspēju arvien vairāk nosaka spēja ātri pieņemt lēmumus, ieviest inovācijas un pielāgoties pārmaiņām. Smiltēns uzskata, ka Latvijas nelielā teritorija šajā ziņā var būt priekšrocība, nevis šķērslis.
"Mums jāveido inovāciju ekosistēma, kurā universitātes cieši sadarbojas ar uzņēmumiem, studenti jau studiju laikā risina reālus industrijas izaicinājumus, bet perspektīvākās idejas pārtop komerciāli dzīvotspējīgos produktos ar eksporta potenciālu. Nākamais lielais Latvijas eksporta veiksmes stāsts, iespējams, šobrīd top kādā universitātes laboratorijā vai pie studenta darba galda. Mūsu kopīgais uzdevums ir palīdzēt šīm idejām nonākt pasaules tirgos," uzsvēra Smiltēns.
Šā gada pirmajos deviņos mēnešos Latvijas preču eksports sasniedzis vairāk nekā 16 miljardus eiro, kas ir par 8,8% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Tomēr, lai līdz 2035. gadam Latvijas ekonomikas apjoms divkāršotos, nepieciešams vēl aktīvāk veicināt uzņēmumu izaugsmi, piesaistīt investīcijas, kāpināt eksportu un radīt labi apmaksātas darbavietas.
Būtisku lomu ekonomikas izaugsmē Smiltēns saskata arī valsts kapitālsabiedrībās. Patlaban valstij ir tieša līdzdalība 73 uzņēmumos, kuru kopējā aktīvu vērtība sasniedz gandrīz 16 miljardus eiro un kuros strādā teju 47 000 cilvēku. Pērn šo uzņēmumu investīcijas sasniedza 1,6 miljardus eiro.
Saeimas priekšsēdētāja ieskatā valsts uzņēmumiem būtu aktīvāk jāsadarbojas ar universitātēm un jaunajiem uzņēmējiem, piedāvājot savu infrastruktūru jaunu tehnoloģiju izmēģināšanai un palīdzot daudzsološām idejām pārtapt tirgū pieprasītos produktos. Latvijas uzņēmumiem ir arī iespēja kļūt par nozīmīgiem partneriem Eiropas lielākajiem ražošanas un tehnoloģiju uzņēmumiem.
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"Es vēlos, lai mūsu jaunieši, raugoties nākotnē, uzdotu sev nevis jautājumu, kurā pasaules valstī viņi varētu īstenot savas ambīcijas, bet gan, ko viņi varētu radīt Latvijā un piedāvāt visai pasaulei," sacīja Smiltēns.