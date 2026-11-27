Tūkstošiem cilvēku Ziemassvētkus sagaidīs ar bažām un neziņu: liels Eiropas uzņēmums gatavojas atlaist 10 000 darbinieku
Mākslīgā intelekta straujā attīstība turpina radīt pārmaiņas darba tirgū. Eiropas vērtīgākais programmatūras uzņēmums, Vācijas tehnoloģiju gigants SAP, apsver iespēju likvidēt vismaz 10 000 darbavietu, lai sagatavotu savu biznesu mākslīgā intelekta laikmetam, vēsta "Bloomberg".
Ja iecere tiks īstenota, tā varētu skart aptuveni 9% uzņēmuma darbinieku visā pasaulē. Precīzs likvidējamo darbavietu skaits vēl nav noteikts un varētu mainīties. Uzņēmuma struktūrvienībām esot uzdots izvērtēt iespējas samazināt darbinieku skaitu, īpašu uzmanību pievēršot produktu izstrādes, inženierijas un pārdošanas nodaļām.
SAP izstrādā programmatūru, ko uzņēmumi visā pasaulē izmanto finanšu, piegādes ķēžu, personāla un citu biznesa procesu pārvaldībai. Uzņēmuma vadītājs Kristians Kleins arvien lielāku uzsvaru liek uz mākslīgā intelekta (MI) integrēšanu gan SAP piedāvātajos produktos, gan paša uzņēmuma ikdienas darbā.
Komentējot izskanējušo informāciju, SAP norādīja, ka MI strauji maina uzņēmējdarbības vidi, tāpēc uzņēmums regulāri izvērtē nepieciešamās pārmaiņas savā struktūrā un darbaspēkā. Vienlaikus SAP uzsvēra, ka lēmumi par turpmākiem pasākumiem vēl nav pieņemti.
Šī nebūtu pirmā vērienīgā SAP reorganizācija pēdējo gadu laikā. Arī 2024. gadā uzņēmums sāka pārstrukturēšanu, kas skāra aptuveni 10 000 darbavietu. Toreiz pārmaiņas galvenokārt tika īstenotas, darbiniekiem brīvprātīgi pārtraucot darba attiecības vai apgūstot jaunas prasmes.
Iespējamā darbavietu samazināšana tiek apsvērta laikā, kad SAP turpina uzrādīt labus finanšu rezultātus. Šā gada trešajā ceturksnī uzņēmuma ieņēmumi no mākoņpakalpojumiem salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn pieauga par 26%, sasniedzot 6,67 miljardus eiro, savukārt peļņa pēc nodokļu nomaksas palielinājās par 11%, sasniedzot 2,27 miljardus eiro.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
SAP nav vienīgais tehnoloģiju uzņēmums, kas MI laikmetā pārskata darbinieku skaitu. Līdzīgas pārmaiņas skārušas arī tādus tehnoloģiju gigantus kā "Microsoft" un "Oracle", kuri vienlaikus investē MI un meklē iespējas samazināt izmaksas.