"Tieši tas, kas Latvijas tautsaimniecībai šobrīd nepieciešams." Rinkēvičs atbalsta jaunā ekonomikas ministra ieceres
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs atbalsta ekonomikas ministra Edgara Štelmahera ieceres palielināt Latvijas preču un pakalpojumu eksporta apjomu, informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģers.
Tikšanās laikā piektdien Rīgas pilī Valsts prezidents tikās ar ekonomikas ministru un pārrunāja ministra redzējumu par iecerētajiem pasākumiem un iniciatīvām valsts ekonomikas attīstības veicināšanai, tajā skaitā tuvākajos mēnešos plānotās ārvalstu vizītes ar uzņēmēju delegācijas dalību.
Rinkēvičs pauda atbalstu ekonomikas ministra iecerēm kāpināt Latvijas eksportēto preču un pakalpojumu apmērus. Viņš akcentēja, ka Latvijai ir svarīgi mērķtiecīgi domāt par uzņēmēju eksportspēju un ārvalstu investīciju piesaisti.
"Tam jāveicina uzņēmumu konkurētspēja, jāmazina nevajadzīgā birokrātija un jānodrošina paredzami un skaidri "spēles noteikumi". Ministra redzējums šajos jautājumos atbilst tieši tam, kas Latvijas tautsaimniecībai šobrīd nepieciešams," uzsvēra Valsts prezidents.
Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti priekšlikumi nodarbinātības veicināšanai, aizsardzības industrijas attīstībai, kā arī mākslīgā intelekta tehnoloģiju plašākai izmantošanai Latvijā.