“airBaltic” iegūst papildu laiku nomas saistību sakārtošanai par 34 lidmašīnām
ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa trešdien, 25. novembrī, ir apstiprinājusi 11 Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" vienošanās ar lidmašīnu un dzinēju iznomātājiem un citām darījumos iesaistītajām pusēm par papildu laiku nomas saistību sakārtošanai attiecībā uz 34 "Airbus A220-300" lidmašīnām un septiņiem atsevišķi nomātiem "Pratt & Whitney" rezerves dzinējiem, liecina tiesas dokumenti.
Atbilstoši 13. novembra vienošanos Keiptaunas konvencijas Aviācijas protokolā paredzētais nogaidīšanas periods, ciktāl attiecīgie noteikumi ir piemērojami, ir pagarināts līdz 4. decembrim attiecībā uz 32 lidmašīnām un septiņiem rezerves dzinējiem. Vēl divām lidmašīnām termiņš bija pagarināts līdz 25. novembrim.
Vienošanās dod aviokompānijai papildu laiku sarunām par attiecīgajiem nomas līgumiem un saistību izpildi. Sākotnējais 60 dienu periods, skaitot no "airBaltic" restrukturizācijas procesa jeb "Chapter 11" sākšanas 14. septembrī, beidzās 13. novembrī.
Keiptaunas konvencijas Aviācijas protokola attiecīgie noteikumi paredz īpašu lidmašīnu un dzinēju finansētāju un iznomātāju tiesību aizsardzību maksātnespējas gadījumā. Ja šie noteikumi ir piemērojami, aktīvu paturēšanai parādniekam noteiktajā termiņā jānovērš līgumsaistību pārkāpumi, izņemot paša maksātnespējas procesa sākšanu, un jāapņemas pildīt turpmākās saistības. Pretējā gadījumā kreditoram jādod iespēja pārņemt aktīvu.
Vienlaikus tiesas apstiprinātajās vienošanās puses saglabājušas tiesības apstrīdēt šo noteikumu piemērojamību. Vienošanās pašas par sevi nenozīmē nomas līgumu pārņemšanu turpmākai izpildei ASV Maksātnespējas kodeksa izpratnē.
Pagarinājuma laikā "airBaltic" jāveic vienošanos pielikumos paredzētie nomas maksājumi. To summas un maksājumu datumi publiski pieejamajās dokumentu versijās ir aizklāti.
Savukārt pēc pagarinājuma beigām pamatnomas, papildu nomas un citu maksājumu veikšanas sākums paredzēts ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc pagarinājuma noslēguma vai nākamajā līgumā noteiktajā maksājuma datumā - atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas agrāk. Šai kārtībai piemērojami vienošanos pielikumos un iespējamās turpmākajās rakstiskajās vienošanās noteiktie izņēmumi.
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Iznomātājiem paredzētas administratīvo izdevumu prasījumu tiesības par nogaidīšanas periodā, ieskaitot tā pagarinājumu, uzkrātajiem maksājumiem. Puses saglabājušas tiesības apstrīdēt šo prasījumu apmēru.
Vienošanās neparedz parādu atlaišanu vai pastāvīgu nomas maksas samazināšanu. Puses var atkārtoti pagarināt noteiktos termiņus, rakstiski vienojoties.
Apstiprinātās vienošanās aptver piecas lidmašīnas darījumos ar "UMBF Trust and Agency Services (Ireland) Limited" un "Jackson Square Aviation Ireland Limited", divas lidmašīnas ar "LHI Flugzeug VI", četras ar "Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited", sešas ar iznomātājiem, kas dokumentos kopīgi dēvēti par "Reverence", un trīs ar "APF5 Project No.2 Limited".
Vēl septiņas lidmašīnas aptver vienošanās ar "Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited" un "UMB Bank, National Association", vienu - ar "Oriental Leasing 20 Company Limited", bet četras - ar iznomātājiem, kas kopīgi dēvēti par "Avation".
Attiecībā uz divām no "High Ridge Aviation Trading 5 Limited" nomātajām lidmašīnām termiņš bija pagarināts līdz 25. novembra plkst. 23.59 pēc Ņujorkas laika jeb 26. novembra plkst. 6.59 pēc Latvijas laika. No šiem tiesas apstiprinātajiem dokumentiem nav nosakāms, vai puses vienojušās par vēl vienu pagarinājumu.
Rezerves dzinēju vienošanās noslēgtas ar "Amber Engine Leasing Limited" par trim dzinējiem un "SMBC Aero Engine Lease B.V." par četriem dzinējiem.
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Jau ziņots, ka otrdien, 24. novembrī, Ministru kabinets (MK) konceptuāli atbalstīja valsts galvojuma sniegšanu līdz 175 miljoniem eiro "airBaltic" privātā finansējuma piesaistei, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa turpināšanu.
Vienlaikus valdība uzdeva steidzamības kārtībā virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā, kas paredz pilnvarot MK lemt par galvojuma izsniegšanu.
Trešdien, 25. novembrī, valsts galvojuma sniegšanu atbalstīja arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma.
Tāpat ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" darbības finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) struktūru līdz 350 miljoniem eiro, tomēr jautājums par jaunajiem finansētājiem piešķiramo nodrošinājuma prioritāti pār esošajiem nodrošinātajiem kreditoriem vēl nav izlemts.
Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
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"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā būs arī papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
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"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.