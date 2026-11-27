Uz ko Latvijas iedzīvotāji gatavi ietaupīt Ziemassvētkos, bet kam naudu nežēlos? Aptauja atklāj svētku tēriņu paradumus
Gatavojoties Ziemassvētkiem, Baltijas valstu iedzīvotāji svētku budžetā atsevišķi paredz līdzekļus gan dāvanu iegādei, gan svētku galdam. Kopumā lielākus tēriņus svētkiem plāno Lietuvas iedzīvotāji, savukārt Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji biežāk izvēlas pieticīgāku budžetu.
To apliecina arī dāvanu budžeta sadalījums – vairāk nekā 100 eiro dāvanām plāno tērēt 55% Lietuvas, 43% Igaunijas un 34% Latvijas iedzīvotāju, liecina “Lidl” veiktā aptauja.
Ziemassvētku galdam lielākā daļa plāno tērēt līdzīgi kā pērn
Neraugoties uz atšķirīgajiem svētku budžetiem, lielākā daļa Baltijas valstu iedzīvotāju neplāno būtiski mainīt izdevumus pārtikai. Latvijā un Igaunijā 44% respondentu pārtikai Ziemassvētkos paredz tērēt līdzīgi kā pērn vai nedaudz vairāk, savukārt 24% respondentu Latvijā un 30% Igaunijā plāno samazināt izdevumus. Savukārt gandrīz ceturtdaļa atzīst, ka svētku pārtikas tēriņus iepriekš neplāno.
Toties Lietuvā līdzšinējo vai nedaudz lielāku pārtikas budžetu plāno saglabāt 47% respondentu, bet mazāk tērēt iecerējuši 19%.
Ziemassvētku galdam Latvijā visbiežāk plāno tērēt līdz 100 eiro
Latvijā visbiežāk Ziemassvētku galdam paredzētais budžets ir 51–100 eiro – to norādījuši 29% respondentu. Vēl 22% plāno iekļauties 50 eiro robežās. Savukārt 20% svētku pārtikai paredzējuši 101–200 eiro. Vairāk nekā 200 eiro svētku galdam plāno atvēlēt vien 2% aptaujāto.
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Tikmēr Lietuvā iedzīvotāji svētku galdam biežāk plāno lielākus izdevumus. Līdz 100 eiro pārtikai paredzējuši tērēt 31% respondentu, savukārt 36% plāno atvēlēt 101–200 eiro. Vēl 13% Lietuvas iedzīvotāju svētku galdam paredzējuši vairāk nekā 200 eiro.
Tādējādi Lietuvā ir ievērojami lielāks to iedzīvotāju īpatsvars, kuri svētku galdam plāno atvēlēt vairāk nekā 100 eiro, salīdzinot ar Latviju.
Dāvanu iegādei Baltijas valstīs paredz dažādus budžetus
Vērtējot dāvanu tēriņu izmaiņas salīdzinājumā ar pērno gadu, 38% Latvijas iedzīvotāju plāno tērēt aptuveni tikpat vai nedaudz vairāk, savukārt 24% iecerējuši izdevumus samazināt. Igaunijā līdzīgu vai nedaudz lielāku budžetu paredzējuši 39% respondentu, bet Lietuvā – 45%. Tikmēr dāvanas šogad neplāno iegādāties 10% Igaunijas, 8% Latvijas un 5% Lietuvas iedzīvotāju.
Runājot par konkrētu dāvanu budžetu, līdz 100 eiro tuvinieku dāvanām plāno atvēlēt 33% Latvijas, 34% Igaunijas un 24% Lietuvas iedzīvotāju. Kopumā vairāk nekā 100 eiro dāvanām plāno atvēlēt 34% Latvijas, 43% Igaunijas un 55% Lietuvas iedzīvotāju.
Tikmēr Lietuvā biežāk nekā kaimiņvalstīs dāvanu iegādei tiek paredzēti lielāki tēriņi. Vairāk nekā 200 eiro dāvanu iegādei paredzējuši tērēt 10% Latvijas, 18% Igaunijas un 24% Lietuvas iedzīvotāju.
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Vienlaikus daļa iedzīvotāju vēl nav izlēmuši, cik daudz šogad tērēs dāvanām. Latvijā šādu respondentu ir 33%, bet Igaunijā un Lietuvā – 22%.
Svētku laikā visbiežāk taupa uz apģērba un rotājumu rēķina
Izvērtējot, kurās jomās iespējams samazināt svētku izdevumus, visās trīs Baltijas valstīs visbiežāk minēts svētku apģērbs un rotājumi. Latvijā uz šo kategoriju rēķina cenšas ietaupīt 33% iedzīvotāju, Lietuvā – 32%, bet Igaunijā – 28%.
Savukārt pārtikai un dzērieniem svētku tēriņos cenšas tērēt mazāk salīdzinoši neliela daļa iedzīvotāju – Latvijā 7%, Lietuvā 11%, bet Igaunijā tikai 6%. Lai gan iedzīvotāji rūpīgi plāno svētku budžetu, pārtika un dzērieni joprojām ir viena no tām izdevumu kategorijām, kurās visretāk izvēlas ietaupīt.
“Novērojam, ka iedzīvotāji Ziemassvētkiem sāk gatavoties laikus, pakāpeniski iegādājoties gan dāvanas, gan dažādas preces svētku galdam un mājas rotāšanai. Šādi iespējams sadalīt svētku izdevumus ilgākā laika periodā un rūpīgāk plānot budžetu. Arī mūsu veikalos Ziemassvētku preces pieejamas jau kopš oktobra, un interese par tām ir liela. Pircēji aktīvi seko līdzi īpašajiem piedāvājumiem, un šonedēļ pieprasītāko preču vidū ir dažādi Adventes kalendāri – gan ar saldumiem, gan īpaši mājdzīvniekiem paredzēti,” stāsta "Lidl Latvija" komunikācijas vadītāja Zane Neļķe.
Vienlaikus svētku laikā tērēt vairāk plāno 21% Latvijas, 20% Lietuvas un 24% Igaunijas iedzīvotāju.