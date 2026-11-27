GTA 6 iznākšana darba pasaulē neradīja gaidīto haosu, taču Latvija izceļas
Ilgi gaidītās videospēles “Grand Theft Auto VI” (GTA 6) iznākšana raisīja bažas, ka daudzi spēles cienītāji varētu paņemt brīvdienas vai darbam veltīt mazāk laika. Tomēr Latvijas uzņēmuma “DeskTime” apkopotie vairāk nekā 40 000 lietotāju dati liecina, ka bažas lielākoties bijušas nepamatotas.
Spēles iznākšanas dienās – 19. un 20. novembrī – darbinieku vidējais produktīvais laiks samazinājās vien par aptuveni divām minūtēm, salīdzinot ar iepriekšējo četru nedēļu vidējo rādītāju. Savukārt kopējais uzskaitītais darba laiks nemainījās, saglabājoties sešu stundu un 44 minūšu apmērā.
Arī neproduktīvās lietotnēs un tīmekļa vietnēs pavadītais laiks pieauga vien par dažām sekundēm.
Latvijā konstatēts lielākais aktīvo lietotāju skaita kritums
No astoņām atsevišķi analizētajām valstīm izteiktākais darba laiku uzskaitošo lietotāju skaita samazinājums bija Latvijā. GTA 6 iznākšanas dienās darba laiku uzskaitīja 1638 Latvijas lietotāji – par 3,2% mazāk nekā vidēji iepriekšējās četrās nedēļās un par 4,7% mazāk nekā nedēļu iepriekš.
Tas bija zemākais rādītājs visā piecu salīdzināto periodu laikā. Tomēr dati neļauj secināt, vai darbinieki brīvdienas bija paņēmuši tieši videospēles dēļ.
Tikmēr Meksikā un Austrālijā produktīvais laiks samazinājās par aptuveni piecām līdz sešām minūtēm, savukārt Spānijā būtiskas izmaiņas netika novērotas. Kanādā dīkstāves laiks pat saruka par aptuveni deviņām minūtēm.
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Vai bažas par produktivitātes kritumu bijušas pārspīlētas?
“Produktivitātes panika parasti sākas pēc viena un tā paša scenārija. Iznāk populāra videospēle, parādās jauns rīks vai darbinieki sāk strādāt attālināti, un vadītāji jau pieņem, ka produktivitāte kritīsies. Taču reti kurš to pārbauda datos,” norāda “DeskTime” izpilddirektors Artis Rozentāls.
Viņš līdzīgu situāciju saskata arī diskusijās par darbinieku atgriešanos birojos, kad uzņēmumi nereti pieņēmuši būtiskus lēmumus par darba organizāciju, neizvērtējot faktiskos produktivitātes rādītājus.
“Taču, sākot analizēt faktisko situāciju, bieži atklājas, ka tā nebūt nav tik dramatiska, kā sākotnēji šķitis. To parāda arī GTA 6 iznākšanas dati,” piebilst Rozentāls.
Pētījumā izmantoti apkopoti un anonimizēti vairāk nekā 40 000 darba laika uzskaites rīka “DeskTime” lietotāju dati. Atsevišķi analizēti rādītāji Latvijā, ASV, Lielbritānijā, Spānijā, Meksikā, Kanādā, Indijā un Austrālijā.
Pētījuma autori gan uzsver, ka rezultāti atspoguļo tendences konkrētajā lietotāju izlasē un tos nevar attiecināt uz visu darbaspēku.