No 1. janvāra mainīsies “Latvijas Pasta” tarifi - par kuriem pakalpojumiem būs jāmaksā vairāk?
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi VAS “Latvijas Pasts” iesniegtos universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifus, kas tiks piemēroti no 2027. gada. Pieprasītākā pakalpojuma – 20 gramu iekšzemes vēstules – nosūtīšanas maksa pārskatīta par 4 %.
Par spīti piegādes izmaksu slogam, tajā skaitā degvielas un transporta izmaksu sadārdzinājumam, un pieprasījuma samazinājumam pēc tradicionālajiem pasta pakalpojumiem, uzņēmumam ir izdevies panākt mērenas pakalpojumu cenu izmaiņas. To sekmējuši mērķtiecīgi ieguldījumi attīstībā, automatizējot procesus un palielinot efektivitāti. Tādējādi “Latvijas Pasts” jau 2025. gadā ir nodrošinājis UPP saistības bez valsts kompensācijas, saglabājot plašu pakalpojumu pieejamību visā Latvijā.
“Latvijas Pasts” turpina investēt attīstībā, un 2025. gadā veiktie 6,5 miljonu eiro ieguldījumi bija lielākie pēdējo piecu gadu laikā. Viens no investīciju projektu piemēriem ir automatizētā vēstuļu šķirošana, kas ir ievērojami uzlabojusi vēstuļu apstrādes efektivitāti un kvalitāti, atvieglojot pastnieku ikdienas darbu. Šobrīd nacionālais pasta operators automatizēti apstrādā līdz pat 95 % vēstuļu.
Paralēli “Latvijas Pasts” aktīvi attīsta jaunus pārrobežu loģistikas maršrutus un sadarbībā ar partneriem meklē efektīvākus piegādes risinājumus Latvijas klientiem svarīgākajos ārvalstu tirgos. Tas ir ļāvis samazināt UPP tarifus pārrobežu pakalpojumu segmentā, kā rezultātā nākamgad šie tarifi būs par 2 % zemāki nekā šogad.
Savukārt pieprastākā iekšzemes sūtījuma – 20 g vienkāršās vēstules – nosūtīšanas maksa ir pārskatīta par 4 % un pieaugs līdz 2,45 eiro. Kopumā iekšzemes vēstuļu korespondences tarifi pieaugs par vidēji 12 %.
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Līdztekus ir pārskatīta atlaide, ko piemēro apdrošinātiem un ierakstītiem sūtījumiem, kas noformēti digitālajās pašapkalpošanās vietnēs – manspasts.lv (biznesa klientiem) un mans.pasts.lv (privātpersonām). 2027. gadā tā ir noteikta 0,94 eiro (bez PVN) apmērā.
Izmaiņas nākamgad ir gaidāmas attiecībā uz abonēto preses izdevumu piegādes laikiem Rīgā, Jelgavā un Mārupē, kā arī to piegādes tarifiem. Preses piegādes maksa par vienu vienību palielināta par 6 % no 0,84 eiro līdz 0,89 eiro, kamēr tarifs par kilogramu – no 1,22 eiro līdz 1,24 eiro jeb 2 %. Ņemot vērā to, ka abonētās preses piegādes izmaksu sadalījumu starp preses izdevējiem un valsts budžetu nosaka atsevišķi Ministru kabineta noteikumi, kopējās preses izdevniecību izmaksas ir atkarīgas no iespējamām izmaiņām šajā regulējumā.
Pasta nozari pasaulē, tai skaitā Latvijā, ietekmē pastāvīgs tradicionālo pasta sūtījumu apjoma samazinājums. Salīdzinot 2025. gadu ar 2024. gadu, vēstuļu sūtījumu skaits ir samazinājies par 10,6 %, savukārt piegādāto abonēto preses izdevumu apjoms ir krities par 12,3 %. Samazinoties vēstuļu un preses izdevumu apjomam, palielinās izmaksu slogs uz vienas sūtījuma vienības piegādi, jo UPP visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jānodrošina par vienotu tarifu neatkarīgi no dzīvesvietas un piegādājamo sūtījumu skaita.
UPP tarifus aprēķina pēc SPRK noteiktas metodikas, kas ietver pakalpojuma izmaksas un pieprasījumu. Tarifu aprēķinā ir ņemti vērā izmaksu ietaupījumi, kas izriet no SPRK noteiktajām kvalitātes prasību izmaiņām 2027. gadam, kas ir vērstas uz efektīvāku pasta infrastruktūras izmantošanu.
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Jaunie tarifi tiks piemēroti no 2027. gada 1. janvāra.
Apstiprinātie UPP tarifi apskatāmi šeit: Universālā pasta pakalpojuma tarifu izmaiņas.