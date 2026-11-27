Lielāks un gudrāks nekā izskatās. Braucam ar elektromobili Xpeng L03
XPENG atšķirībā no citiem ķīniešu zīmoliem sevi uzskata par tehnoloģiju kompāniju un tikai tad par autoražotāju. Līdz šim XPENG elektromobiļi pārstāvēja augstākos cenu segmentus, bet nu Latviju sasniedzis krosovers L03, kuram EKKI līdzmaksājums pienākas visos aprīkojuma līmeņos un variantos. Bet kas tas ir?
XPENG L03 ir 4,6 metrus garš elektrisks krosovers ar izteiktu plūdlīniju. Tas ir diezgan kompakts, bet priekšā zem pārsega ir iespaidīgu izmēru “frunk”. Priekšējie lukturi izstiepti visos vektoros, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku redzamību. Durvju rokturi ir vienkārši, bez eksotikas, sānstikli bez rāmja kā coupe - krosoveriem, bet spoguļi sēž uz plauktiņa kā Polestar un grozās kopā ar korpusu. Savukārt kameras, kas abās pusēs skatās atpakaļ, paredzētas tam, lai palīdzētu spoguļiem.
XPENG L03 ir 4 komplektācijas, no kurām labākā ir Ultra. Tai ir lielāki riteņi (20 collas 18 vietā), vairāk asistentu, telpiskā skaņa un īpaša trokšņu slāpēšanās sistēma, tāpēc tā ir 5000 eiro dārgāka par tehniski identisku Performance modeli - 48 900 eiro plus krāsa. Šis L03 drīzāk gan ir 50 000 eiro elektromobilis, taču salona apdare patiešām visiem ir vienāda - līdz pat elektriski regulējamiem sēdekļiem. Par braukšanas režīmiem informē balss vadītāja galvā - patiesībā skandā, kas iemontēta tieši galvas balstā. Centrālajam ekrānam raksturīga tīkama, it kā skandināviska grafika pasteļtoņos. Ne mazāk iepriecina un pat pārsteidz vietas piedāvājums Xpeng aizmugurē.
“Draivā” ieliekam ar sviru zem stūres. Attēls no kamerām priekšējos spārnos parādās ekrānā un tieši head - up displejā, tiklīdz ieslēdzam pagriezienus.
Paātrinājums vismaz slēgtā trasē šķiet, mazākais, pietiekams. Būtībā L03 ir divas mašīnas vienas vietā. Vienkāršākajai ir ap 250 ZS jaudu, bet ar diviem motoriem - gandrīz 400 ZS. Maksimālā uzlādes jauda ir ap 200 kilovatiem, tātad pie lādētāja nebūs jāsēž pārāk ilgi. Mazākā baterija ir tikai bāzes modelim, pārējiem tā ir lielāka un garantē 400 km nobraukumu pat nelabvēlīgos apstākļos. XPENG norādītā L03 sniedzamība ir starp 440 un 520 km. Pēc testa gandrīz var arī noticēt!