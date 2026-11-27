Kā 2027. gadā samazināt auto kredīta un citu kredītu ikmēneša maksājumus
Jaunais gads ir labs brīdis, lai pārskatītu savas finanses un ikmēneša saistības. Plānojot 2027. gada budžetu, ir vērts pārbaudīt arī agrāk noslēgtos kredītlīgumus. Saruna ar esošo aizdevēju, daļēja pirmstermiņa atmaksa vai kredītu refinansēšana dažos gadījumos var samazināt ikmēneša maksājumu, taču ne vienmēr samazina kopējās izmaksas. Tāpēc vispirms jāsaprot, ko katra iespēja var mainīt tavā budžetā.
Ja kredīta likmi veido Euribor un aizdevēja pievienotā likme, maksājums var mainīties līgumā paredzētajos likmes pārskatīšanas datumos. Fiksētu likmi Euribor svārstības tieši neietekmē, tomēr arī šāda kredīta nosacījumus ir vērts izvērtēt.
No kā sastāv ikmēneša maksājums
Maksājuma lielumu nosaka kredīta pamatsumma, atmaksas termiņš, procentu likme un piemērojamās komisijas. Daļa ikmēneša maksājuma dzēš parādu, daļa sedz procentus, bet līgumā var būt paredzēta arī administrēšanas maksa.
Salīdzinot jauno piedāvājumu, rūpīgi pievērs uzmanību gada procentu likmei jeb GPL. Tā ietver aizņēmuma procentus un citas kredīta izmaksas, tāpēc sniedz plašāku priekšstatu par piedāvājumu nekā procentu likme. Savukārt kopējā atmaksājamā summa parāda, cik eiro būs jāatdod, ieskaitot pamatsummu un visas izmaksas.
Pirms meklē citu piedāvājumu, noskaidro sava kredīta pamatsummas atlikumu, atlikušo termiņu un visus turpmākos maksājumus. Tie būs atskaites punkti salīdzināšanai.
Kas ir kredītu refinansēšana
Kredītu refinansēšana ir esoša aizdevuma segšana ar jaunu kredītu, lai mainītu finansēšanas nosacījumus. Ikdienā to sauc arī par pārkreditāciju. Piemēram, auto kredīta atlikumu iespējams pārfinansēt pie cita aizdevēja, kurš piedāvā piemērotākus nosacījumus. Ja ar jauno aizdevumu sedz vairākus esošos kredītus, tā ir kredītu apvienošana.
Šādu iespēju piedāvā arī AvaFin Vieno - gan viena aizdevuma pārkreditēšanu, gan vairāku saistību apvienošanu. Abos gadījumos jāizvērtē, vai līguma maiņa sevi attaisno, ņemot vērā visas ar to saistītās izmaksas. Refinansēšana neizdzēš parādu, bet aizstāj to ar jaunu kredītu. Ja jaunā kredīta termiņš ir garāks, ikmēneša maksājums var samazināties, bet kopējās izmaksas - palielināties.
1. Pārrunā procentu likmi ar esošo aizdevēju
Līguma pārskatīšanu vari sākt pie aizdevēja, kuram jau maksā. Noskaidro, vai iespējams samazināt aizņēmuma likmi vai pārskatīt citas līguma izmaksas, īpaši tad, ja kopš kredīta saņemšanas tavi ienākumi kļuvuši stabilāki vai citu saistību ir mazāk. Aizdevējam nav pienākuma piedāvāt izmaiņas, tomēr saruna palīdzēs saprast savas iespējas. Piemēram, vari lūgt aprēķinu, kāds būtu maksājums ar zemāku likmi, saglabājot esošo atlikušo termiņu.
Ja saņem piedāvājumu, noskaidro arī līguma grozījumu maksu - tad būs redzams, vai nosacījumu maiņa dod reālu ieguvumu.
2. Izvērtē auto kredīta vai līzinga refinansēšanu
Ja esošais aizdevējs nevar piedāvāt piemērotākus nosacījumus, vari salīdzināt iespējas pie vairākiem aizdevējiem. Auto kredīts, kas saņemšanas brīdī bija pieņemams, ne vienmēr ir izdevīgākais arī šodien. Piedāvājumu salīdzināšana palīdz noskaidrot citas iespējas. Salīdzināšanai izvēlies vienādu finansējuma summu un līdzīgu atmaksas termiņu.
Ja auto kredīts ar zemu procentu likmi šķiet pievilcīgs, salīdzini GPL, nevis tikai procentu likmi, un ņem vērā arī komisijas un citas obligātās izmaksas. Pārskatot līzingu, noskaidro līguma izbeigšanas, auto pārreģistrācijas un apdrošināšanas nosacījumus.
Informāciju par auto finansēšanas iespējām tirgū vari iegūt, izmantojot eLizings.lv auto kredīta piedāvājumu salīdzināšanu. Ja mērķis ir pārfinansēt esošās saistības, norādi to pieteikumā. eLizings.lv ir kredīta starpnieks, nevis aizdevējs; piedāvājumus sniedz tā sadarbības partneri - kredīta devēji.
Pirms maini līgumu, salīdzini visas turpmākās izmaksas, ieskaitot izmaksas par pāreju pie cita aizdevēja.
3. Pārskati patēriņa kredītu vai apvieno vairākus aizdevumus
Līdzās auto maksājumam budžetu var noslogot arī patēriņa kredīts vai vairāki mazāki aizdevumi. Ja katram ir savs maksājuma datums un atšķirīgi nosacījumi, to pārraudzība prasa vairāk uzmanības.
Šādā gadījumā vienu no iespējām piedāvā AvaFin Vieno - gan viena esoša aizdevuma pārkreditēšanu, gan vairāku kredītu, piemēram, kredītlīnijas un patēriņa kredītu apvienošanu vienā ikmēneša maksājumā. Piedāvājuma sagatavošana ir bez maksas, savukārt kredīta nosacījumus AvaFin nosaka individuāli pēc tavas kredītspējas izvērtēšanas. Saņemtais piedāvājums vispirms ļauj izvērtēt savas iespējas un tikai tad izlemt, vai esošo līgumu ir pamatoti mainīt. Salīdzini jaunā kredīta kopējo atmaksājamo summu ar summu, kas vēl jāmaksā par esošajiem kredītiem.
4. Atmaksā daļu pirms termiņa
Daļēja pirmstermiņa atmaksa samazina kredīta pamatsummu, tādējādi var samazināt arī turpmākos maksājumus. Šo iespēju vērts apsvērt, ja ir brīvi līdzekļi, tomēr ar nosacījumu, ka to izmantošana neatstās bez rezerves ikdienas vajadzībām.
Svarīgi izcelt, ka patērētājam ir tiesības jebkurā laikā kredītu atmaksāt pilnīgi vai daļēji pirms termiņa un saņemt atbilstošu izmaksu samazinājumu. Tomēr atsevišķos gadījumos kreditors var prasīt normatīvajos aktos ierobežotu kompensāciju.
Ja vēlies veikt pirmstermiņa atmaksu, paziņo par to kreditoram un attiecīgi lūdz pārrēķināt grafiku. Vienkārši pārskaitīt vairāk naudas, iepriekš nepaziņojot kreditoram, nav ieteicams. Informē, ka vēlies dzēst daļu pamatsummas, citādi iemaksu var novirzīt nākamajiem maksājumiem.
5. Salīdzini, kā termiņš ietekmē kopējās izmaksas
Salīdzinot refinansēšanas piedāvājumus, pievērs uzmanību atmaksas termiņam. Garāks termiņš nozīmē mazāku maksājumu mēnesī, taču, saglabājoties tai pašai likmei, procentos kopā samaksāsi vairāk.
Pieņemsim par piemēru, ka refinansējamā kredīta pamatsummas atlikums ir 5000 eiro. Tabulā salīdzināts, kāds būtu ikmēneša maksājums un kopējās izmaksas, ja šo summu atmaksātu ar jaunu kredītu četros, piecos, sešos vai septiņos gados ar fiksētu 7,9% gada aizņēmuma likmi un bez citām izmaksām.
|
Atmaksas termiņš
|
Maksājums mēnesī
|
Procenti visā termiņā
|
Kopā jāatmaksā
|
GPL
|
48 mēneši
|
121,83 EUR
|
847,84 EUR
|
5847,84 EUR
|
8,19%
|
60 mēneši
|
101,14 EUR
|
1068,57 EUR
|
6068,57 EUR
|
8,19%
|
72 mēneši
|
87,42 EUR
|
1294,40 EUR
|
6294,40 EUR
|
8,19%
|
84 mēneši
|
77,68 EUR
|
1525,30 EUR
|
6525,30 EUR
|
8,19%
Izvēloties septiņu gadu termiņu četru gadu vietā, maksājums mēnesī būtu par 44,15 eiro mazāks, taču kredīts būtu jāmaksā trīs gadus ilgāk un procentos kopā būtu jāsamaksā par 677,46 eiro vairāk.
Tabula ir ilustratīvs aprēķins ar vienādiem ikmēneša maksājumiem, bez komisijām un līguma noformēšanas maksas, un tā nav AvaFin vai eLizings.lv sadarbības partneru piedāvājums. Summas noapaļotas, faktiskajā grafikā pēdējais maksājums var atšķirties.
Svarīgi! Pirms piekrīti jaunam līgumam, pieprasi maksājumu grafiku un noskaidro visas ar līguma maiņu saistītās izmaksas.
6. Runā ar kreditoru
Ja esi situācijā, kur redzi, ka nākamais maksājums būs par smagu, sazinies ar kreditoru jau laikus. Finanšu iestādes var piekrist elastīgākiem risinājumiem tad, ja klients rīkojas proaktīvi. Maksājumu kavēšana var radīt papildu izmaksas un negatīvi ietekmēt kredītvēsturi, kas ne tikai palielina saistību izmaksas, bet var apgrūtināt arī refinansēšanas iespējas nākotnē.
Ja problēma ir īslaicīga, izstāsti konkrēto problēmu. Piemēram, ja alga ienāk pēc maksājuma datuma, pirmais apsveramais risinājums ir maksājuma datuma maiņa. Savukārt, ja ienākumi uz laiku sarūk, pajautā kreditoram, kādus pagaidu risinājumus tas var piedāvāt.
Savlaicīga saruna dod vairāk iespēju vienoties. Jebkuras izmaiņas noformē rakstiski un noskaidro to ietekmi uz kopējām izmaksām.
Kuru risinājumu izvēlēties, lai samazinātu ikmēneša maksājumu
Pirmais solis atkarīgs no tā, kas rada grūtības - augsta likme, vairāki maksājumi vai īslaicīgs naudas trūkums.
|
Situācija
|
Ko izvērtēt vispirms
|
Ko pārbaudīt
|
Esošā kredīta likme šķiet pārāk augsta
|
Nosacījumu pārskatīšanu pie pašreizējā aizdevēja
|
Jauno likmi un līguma grozījumu maksu
|
Auto kredītam vai līzingam pieejams cits piedāvājums
|
Refinansēšanu
|
GPL, pārejas izmaksas un atlikušo atmaksājamo summu
|
Ir patēriņa kredīts vai vairāki aizdevumi
|
Pārkreditāciju vai kredītu apvienošanu
|
Jauno maksājumu, termiņu, GPL un kopējo atmaksājamo summu salīdzinājumā ar esošajiem kredītiem
|
Ir brīvi uzkrājumi
|
Daļēju pirmstermiņa atmaksu
|
Jauno maksājumu un naudas rezervi pēc atmaksas
|
Nākamais maksājums šķiet par smagu
|
Sarunu ar esošo kreditoru
|
Rakstiski noformētas izmaiņas un to ietekmi uz kopējām izmaksām
Pirms maini līgumu, salīdzini, cik maksāsi mēnesī un cik samaksāsi līdz saistību beigām. Izvēlies risinājumu, kuru vari ērti izpildīt arī tad, ja izdevumi pieaug.
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