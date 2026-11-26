Vairs nekādu aizmirstu dzimšanas dienas apsveikumu! "WhatsApp" ievieš ilgi gaidītu funkciju
Populārā saziņas lietotne "WhatsApp" sākusi ieviest vienu no pieprasītajām funkcijām – iespēju ieplānot ziņu nosūtīšanu. Turpmāk lietotāji varēs uzrakstīt ziņu jau laikus, norādot konkrētu datumu un laiku, kad tā automātiski jānosūta adresātam.
Jaunā funkcija darbosies gan privātajās, gan grupu sarakstēs. Ziņu nosūtīšanu būs iespējams ieplānot no desmit minūtēm līdz pat 14 dienām uz priekšu. Turklāt šādā veidā varēs nosūtīt ne tikai teksta ziņas, bet arī fotogrāfijas un video.
Lai ieplānotu ziņas nosūtīšanu, lietotājam būs jāuzraksta ziņa, jānospiež un jāpatur nosūtīšanas poga, pēc tam jāizvēlas vēlamais datums un laiks. Ziņas saņēmējs nevarēs redzēt, ka tā sagatavota jau iepriekš. Ja lietotājs pārdomās, ieplānoto ziņu varēs izdzēst pirms tās nosūtīšanas.
Īpaši ērti ir tas, ka ziņa tiks nosūtīta arī tad, ja lietotāja tālrunis attiecīgajā brīdī būs izslēgts, izlādējies vai bez interneta savienojuma. Tāpat kā pārējās "WhatsApp" ziņas, arī ieplānotās būs aizsargātas ar pilnīgu šifrēšanu.
Šī funkcija varētu būt īpaši noderīga, lai laikus apsveiktu draugus un radus svētkos, nosūtītu svarīgus atgādinājumus vai sazinātos ar cilvēkiem, kuri dzīvo citās laika joslās. Līdzīgas iespējas jau kādu laiku piedāvā konkurējošās saziņas lietotnes "Telegram" un "Signal".
"WhatsApp" jauno funkciju sāka ieviest 25. novembrī, un tuvāko nedēļu laikā tā pakāpeniski kļūs pieejama "Android" un "iPhone" lietotājiem visā pasaulē.