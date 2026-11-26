Īlona Maska grandiozajai iecerei dota zaļā gaisma: Zemes orbītā varētu nonākt miljons satelītu
Miljardieris Īlons Masks spēris nozīmīgu soli pretī vienam no saviem vērienīgākajiem projektiem. ASV Federālā sakaru komisija devusi uzņēmumam "SpaceX" atļauju izvietot Zemes orbītā līdz pat miljonam satelītu, ar kuru palīdzību taptu mākslīgā intelekta datu centru tīkls.
Atšķirībā no jau plaši pazīstamajiem "Starlink" satelītiem, kuru uzdevums ir nodrošināt interneta sakarus, jaunā projekta "Starmind" satelīti būs paredzēti milzīga datu apjoma apstrādei un mākslīgā intelekta (MI) darbināšanai. To darbībai nepieciešamo enerģiju plānots iegūt no saules.
"SpaceX" uzskata, ka datu centru izvietošana kosmosā varētu būtiski samazināt MI tehnoloģiju radīto slodzi uz elektrotīkliem un ūdens resursiem uz Zemes. Pašlaik lielie datu centri patērē ievērojamu daudzumu elektroenerģijas, kā arī ūdeni iekārtu dzesēšanai.
Masks cer pirmos šādus satelītus nogādāt kosmosā jau 2027. gada trešajā ceturksnī. Noteikumi paredz, ka līdz 2035. gada novembrim orbītā būtu jāizvieto 100 000 satelītu, līdz 2038. gadam – pusmiljons, bet līdz 2040. gadam – viss paredzētais satelītu tīkls.
Tomēr Maska vērienīgā iecere raisījusi nopietnas bažas zinātnieku vidū. Eksperti brīdina, ka tik liels satelītu skaits varētu palielināt sadursmju risku kosmosā, radīt vairāk kosmisko atkritumu un būtiski apgrūtināt astronomiskos novērojumus. Tāpat pastāv šaubas par to, vai datu centru darbību kosmosā izdosies nodrošināt par ievērojami mazākiem līdzekļiem.
Ja "SpaceX" izdosies īstenot savu ieceri pilnā apmērā, orbītā esošo satelītu skaits varētu pieaugt aptuveni 50 reižu. Pagaidām gan nav garantijas, ka uzņēmumam patiešām izdosies nogādāt kosmosā visus miljons satelītus.