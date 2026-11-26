Melnā piektdiena var izvērsties patiešām melna: krāpnieki šogad ir viltīgāki nekā jebkad
Jau rīt gaidāma Melnās piektdienas iepirkšanās kulminācija, kam rūpīgi gatavojušies ne tikai tirgotāji, bet arī krāpnieki. Kiberdrošības eksperti brīdina, ka mākslīgā intelekta dēļ šogad būs daudz grūtāk atšķirt īstus piedāvājumus no viltotiem.
Ja agrāk viltus internetveikalus bieži varēja atpazīt pēc gramatikas kļūdām, nekvalitatīviem attēliem un neveikla dizaina, tad tagad uz to vairs nevar paļauties. Mākslīgais intelekts (MI) ļauj krāpniekiem izveidot profesionāla izskata internetveikalus, pārliecinošas reklāmas un šķietami patiesas klientu atsauksmes.
Krāpnieki var izmantot arī MI radītus video, kuros sabiedrībā zināmi cilvēki it kā iesaka iegādāties konkrētas preces. Pat tad, ja reklāmā redzams pazīstams cilvēks, pircējam nav garantijas, ka piedāvājums ir īsts.
Turklāt krāpnieku slazdā iespējams nonākt arī tad, ja izdevīgākos piedāvājumus palīdz meklēt tādi populāri MI rīki kā "ChatGPT" vai "Gemini". Arī tie var kļūdīties un ieteikt krāpnieku izveidotus internetveikalus.
Lai Melnās piektdienas iepirkšanās nebeigtos ar rūgtu vilšanos un tukšāku bankas kontu, iedzīvotājiem ieteicams rūpīgi pārbaudīt internetveikala adresi, tirgotāja kontaktinformāciju un salīdzināt preces cenu vairākos uzticamos veikalos. Īpaši piesardzīgiem jābūt situācijās, kad pircējs tiek steidzināts veikt maksājumu, solot milzīgu atlaidi, kas pieejama vēl tikai dažas minūtes.