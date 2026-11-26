Pat ar 100 miljardiem eiro nebūs līdzēts: Briselē lemj par Ukrainas nākotni
Eiropas Savienības valstu līderi ceturtdien Briselē apspriež vērienīgu finansiālā atbalsta plānu Ukrainai, kas paredz tai atvēlēt teju 100 miljardus eiro. Lai gan runa ir par iespaidīgu summu, pat ar to nepietiktu, lai segtu visas kara skartās valsts vajadzības.
Finansējumu Ukrainai plānots iekļaut nākamajā Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetā, kas aptvers laika posmu no 2028. līdz 2034. gadam. Lielāko daļu līdzekļu paredzēts novirzīt Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanai un valsts finansiālajam atbalstam. Šāds ilgtermiņa finansējums ļautu Ukrainai labāk plānot savus izdevumus un mazinātu neskaidrību par turpmāko Eiropas atbalstu.
Tomēr Ukrainai finansiālā palīdzība nepieciešama jau krietni agrāk. Tāpēc Eiropas līderi atsevišķi apspriedīs arī atbalstu 2027. gadā, kad ES iecerējusi piešķirt Kijivai 45 miljardu eiro aizdevumu. Īpaši būtiski ir tā atmaksas nosacījumi – Ukrainai aizdevums būtu jāatmaksā tikai pēc tam, kad Krievija samaksās kara reparācijas.
Tikmēr kopējais jaunā ES daudzgadu budžeta apjoms varētu sasniegt gandrīz 1,6 triljonus eiro. Dalībvalstīm būs jāvienojas ne tikai par Ukrainai paredzēto atbalstu, bet arī par to, cik daudz līdzekļu atvēlēt pašas Eiropas Savienības vajadzībām.
Lai gan gaidāmas domstarpības par budžeta apmēru un finansējuma sadalījumu, Eiropas līderi cer panākt vienošanos jau decembrī. Pagaidām gan Ukrainai paredzētie miljardi ir tikai daļa no apspriestā budžeta projekta, nevis jau apstiprināts finansējums.