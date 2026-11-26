Eiropas Centrālās bankas šefa krēslā sēdēs spānis: izraudzīts Kristīnes Lagardas pēctecis
Par nākamo Eiropas Centrālās bankas prezidentu izraudzīts 55 gadus vecais spāņu ekonomists Pablo Ernandess de Koss. Viņš nomainīs Kristīni Lagardu, kura nolēmusi atkāpties no amata 2027. gada 7. februārī - teju deviņus mēnešus pirms pilnvaru termiņa beigām, vēsta "Reuters".
Ceļš uz Eiropas Centrālās bankas (ECB) prezidenta krēslu Ernandesam de Kosam pavērās pēc tam, kad Nīderlande atsauca sava kandidāta, bijušā Nīderlandes centrālās bankas vadītāja Klāsa Knota kandidatūru. Ernandesa de Kosa iecelšana amatā vēl ir oficiāli jāapstiprina. Viņš kļūtu par pirmo Spānijas pārstāvi, kurš vadījis ECB kopš tās dibināšanas 1998. gadā.
Ernandess de Koss no 2018. līdz 2024. gadam vadīja Spānijas centrālo banku, bet pašlaik ir Starptautisko norēķinu bankas (BIS) ģenerāldirektors. Viņam ir ievērojama pieredze ekonomisko krīžu pārvarēšanā, tostarp Covid-19 pandēmijas laikā un tai sekojošajā straujajā inflācijas kāpuma periodā.
ECB vadības maiņa gaidāma laikā, kad eirozona atkal saskaras ar augstu inflāciju. Oktobrī tā sasniedza 4%, divas reizes pārsniedzot ECB noteikto 2% mērķi. Ekonomisti gan neprognozē, ka jaunā prezidenta stāšanās amatā radīs krasas pārmaiņas bankas līdzšinējā procentu likmju politikā.
Gaidāmas pārmaiņas arī citos ECB augstākajos amatos. Par nākamo bankas galveno ekonomistu izraudzīts Vācijas ekonomists Markuss Brunnermeiers, savukārt Francijas pārstāve Lorānsa Buna pievienosies ECB valdei un būs atbildīga par finanšu tirgus operācijām.