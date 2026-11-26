Cerība pārciest ziemu ir: Saeima galīgajā lasījumā atbalsta 175 miljonu eiro valsts galvojumu "airBaltic"
Saeima ceturtdien steidzamības kārtā otrajā un galīgajā lasījumā atbalstīja valsts galvojuma sniegšanu Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" 175 miljonu eiro apmērā.
Šis solis nepieciešams, lai aviokompānija varētu saņemt papildu finansējumu un turpināt darbību ziemas periodā.
Par finansējuma sniegšanu "airBaltic" nobalsoja 77 Saeimas deputāti, bet pret bija 19. Galvojums nepieciešams, lai "airBaltic" ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā varētu saņemt otro finansējuma daļu 125 miljonu eiro apmērā. Atlikušie 50 miljoni eiro galvojumā paredzēti aizdevuma procentu segšanai.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu aviokompānijai piešķirs privātie aizdevēji, savukārt valsts galvos par saistību izpildi. Tas nozīmē, ka pašlaik nauda no valsts budžeta nebūs jāizmaksā, taču valstij būs jāuzņemas finansiālās saistības, ja "airBaltic" nespēs atmaksāt aizdevumu. Galvojuma izsniegšanai vēl nepieciešami vairāki saskaņojumi, tostarp Eiropas Komisijas apstiprinājums.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns iepriekš brīdināja, ka bez papildu finansējuma lidsabiedrībai jau decembra vidū varētu nākties pārtraukt darbību. Turklāt finansējuma piedāvājums nav garantēts, un aizdevēji jebkurā brīdī var no tā atteikties.
Tikmēr Ministru prezidents Andris Kulbergs atklājis, ka personīgi iesaistījies sarunās ar diviem potenciālajiem stratēģiskajiem investoriem. Ja līdz pavasarim neizdosies piesaistīt stratēģisko investoru un atrast finansētāju, kas būtu gatavs pārfinansēt "airBaltic" parādsaistības 350 miljonu eiro apmērā, pastāv risks, ka valstij nāksies pildīt galvojuma saistības.
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"airBaltic" līdz šim norādījusi, ka restrukturizācijas procesa laikā lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā, bet iegādātās biļetes un rezervācijas paliks spēkā. Plānots, ka ASV notiekošais "Chapter 11" process varētu noslēgties 2027. gada vidū.