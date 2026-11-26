"Valsts nav privāto aizdevēju apdrošinātājs." Eksperts brīdina par "airBaltic" galvojuma riskiem
Valsts galvojums līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" finansējuma piesaistei būtiski maina sākotnēji prezentēto lidsabiedrības restrukturizācijas plānu un riska sadalījumu starp privātajiem finansētājiem un Latvijas valsti, kas tagad sāk pārņemt lielāku risku, norāda starptautiskas finanšu un audita kompānijas "Grant Thornton Baltic" vadošais partneris Raitis Logins.
Viņš skaidro, ka sākotnēji uzņēmuma glābšanas finansējums tika pozicionēts kā privāto finanšu institūciju nodrošināts 350 miljonu eiro darījums, bet tagad, lai saņemtu nākamo finansējuma daļu, valstij jāuzņemas ievērojamas finansiālas saistības. Turklāt pagaidām nav pietiekamas skaidrības, kā tieši tiks aizsargātas valsts intereses gadījumā, ja "airBaltic" nespēs izpildīt savas saistības.
"Manuprāt, šajā situācijā pats būtiskākais jautājums nav tikai tas, vai valstij vajadzētu palīdzēt "airBaltic" turpināt darbību. Jautājums ir, kāpēc sākotnēji privāto finansētāju uzņemtais risks tagad arvien lielākā mērā tiek pārlikts uz Latvijas valsti un vai valsts pretī saņem atbilstošas garantijas," pauž Logins, piebilstot, ka 14. septembrī, sākot "Chapter 11" procesu, publiski prezentētajā 350 miljonu eiro finansēšanas plānā šāds Latvijas valsts galvojums nebija paredzēts.
Logins norāda, ka valsts galvojums līdz 175 miljoniem eiro nav mazs tehnisks precizējums finansēšanas nosacījumos, bet gan būtiska sākotnējā riska sadalījuma maiņa.
Viņš skaidro, ka šādam pavērsienam var būt arī ekonomiski loģisks izskaidrojums. Sākotnējā "debtor-in-possession" (DIP) finansējuma struktūra paredzēja, ka jaunie aizdevēji saņems augstākās prioritātes nodrošinājumu, tostarp uz atsevišķiem aktīviem, kas jau kalpo par nodrošinājumu 380 miljonu eiro obligācijām. Taču esošo obligāciju turētāji ir iebilduši pret šādu risinājumu, un tādējādi jaunajiem finansētājiem nav garantēta sākotnēji iecerētā nodrošinājuma prioritāte. Šādos apstākļos valsts galvojums var kļūt par instrumentu, ar kuru kompensēt finansētāju uzņemto nodrošinājuma risku.
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"Finanšu tirgū šāda situācija nav nekas neparasts - ja aizdevējs nevar saņemt tādu nodrošinājumu, kādu sākotnēji bija paredzējis, tas meklē citu riska mazināšanas instrumentu," skaidro Logins, norādot, ka jautājums ir, vai Latvijas valstij būtu jāuzņemas šī funkcija un ar kādiem nosacījumiem.
Kā pauž Logins, ja privātais finansētājs nevar vienoties ar esošajiem kreditoriem par sev nepieciešamo ķīlu prioritāti, tas automātiski nenozīmē, ka šo risku jāpārņem valstij. Viņš uzsver, ka valsts nav privāto aizdevēju apdrošinātājs.
Logins skaidro, ka īpaši būtisks ir jautājums par valsts tiesībām atgūt naudu, ja galvojums būs jāizpilda. Ja valsts aizdevēju vietā samaksā līdz 175 miljoniem eiro, būtiski ir saprast, kāda būs tās regresa prasījuma prioritāte, vai valstij būs tiesības pārņemt aizdevēju ķīlas un atgūt līdzekļus pirms citiem kreditoriem, vai arī valsts kļūs par vēl vienu kreditoru, kura prasījuma apmierināšana būs atkarīga no tā, cik daudz uzņēmumā būs atlikušo aktīvu.
Viņš uzsver, ka šīs ir nianses, kas var noteikt, vai nodokļu maksātāju nauda būs atgūstama.
"Sabiedrībai tiek skaidrots, ka galvojums nav tiešs aizdevums no valsts budžeta un ka finansējumu piešķirs privātie aizdevēji. Taču galvojums nav bezmaksas un bezriska instruments," norāda Logins, piebilstot, ka, ja uzņēmums nespēs izpildīt savas saistības, valsts garantētā summa var kļūt par reālām budžeta izmaksām.
Viņš pauž, ka pirms šāda lēmuma pieņemšanas ir jābūt pilnīgi skaidram, kādas tiesības valsts iegūst pretī uzņemtajam riskam, kā tiks nodrošināta prasījumu atgūšana un kādi mehānismi neļaus valstij palikt ar zaudējumiem, kamēr privātie finansētāji ir aizsargāti.
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Logins norāda, ka vienlaikus situācija liek uzdot jautājumus par stratēģiskā investora piesaistes procesa rezultātiem. Sākotnēji bija paredzēts, ka atbilde par stratēģiskā investora iesaisti būs zināma līdz 2027. gada 12. janvārim, taču tagad šo termiņu plānots pārcelt uz pavasari.
"Es neapgalvotu, ka stratēģisko investoru "airBaltic" nav iespējams atrast. Taču ir acīmredzami, ka investora piesaiste nenotiek sākotnēji paredzētajā tempā," norāda Logins, skaidrojot, ka investori šādā situācijā nevērtē tikai lidsabiedrības potenciālu vai tās nozīmi Latvijas ekonomikā, bet arī parādu apjomu, kreditoru attiecības, restrukturizācijas rezultātus un to, cik daudz papildu riska viņiem būs jāuzņemas.
Logins pauž, ka, iespējams, potenciālais investors vēlas sagaidīt lielāku skaidrību par uzņēmuma finanšu situāciju, pirms uzņemties saistības.
"Šis gaidīšanas laiks uzņēmumam maksā naudu, un tagad daļu no šīs nenoteiktības riska uzņemas Latvijas valsts," uzsver Logins.
Jau ziņots, ka Saeimas deputātu vairākums ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja valsts galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Atļauja sniegt galvojumu noformēta kā grozījumi "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Tie paredz, ka valsts var būt arī galvotājs, un likums papildināts ar pantu, ka valsts sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
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Grozījumi tiek skatīti steidzamības kārtā, kas nozīmē, ka tie vēl jāpieņem otrajā, galīgajā lasījumā. Steidzamība nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, gan iesniegt nepieciešamos dokumentus ASV tiesā un lai tiesa paspētu tos izskatīt un pieņemt lēmumu.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem iepriekš norādīja, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazinušies ļoti rūpīgi.
Tāpat Lipšāns atzina, ka, nesaņemot otrās daļas finansējumu, decembra vidū lidsabiedrībai varētu nākties pārtraukt darbību. Ministrs arī sacīja, ka "īpaši liela rinda uz finansējumu nav". Viņš neslēpa, ka šis finansējuma piedāvājums nav garantēts un aizdevēji to jebkurā brīdī var pārtraukt.
Ministrs arī norādīja, ka patlaban vēl nevar runāt par stratēģiskā investora piesaisti, jo investori acīmredzot grib nogaidīt, vai "airBaltic" tiks vaļā no parādiem, un tikai pēc tam lemt, investēt vai nē.
Satiksmes ministrijā (SM) iepriekš skaidroja, ka izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma.
Tāpat ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" darbības finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) struktūru līdz 350 miljoniem eiro, tomēr jautājums par jaunajiem finansētājiem piešķiramo nodrošinājuma prioritāti pār esošajiem nodrošinātajiem kreditoriem vēl nav izlemts.
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Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā būs arī papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
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Kompānijā vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.