Rīgā plāno atcelt āra kafejnīcu darba laika un mūzikas atskaņošanas ierobežojumus
Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs ir sagatavojis jaunus ielu tirdzniecības noteikumus, kas vairs neparedz atsevišķus āra kafejnīcu darba laika un skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošanas ierobežojumus, informēja galvaspilsētas pašvaldībā.
Pašvaldībā skaidro, ka jauna dokumenta mērķis ir mazināt administratīvo slogu uzņēmējiem, vienkāršot atļauju saņemšanas procesu un nodrošināt lielāku elastību tirdzniecības vietu iekārtošanā. Noteikumu projekts izstrādāts, ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas vienkāršo prasības ielu tirgotājiem. Par izstrādāto projektu uzņēmēji un iedzīvotāji aicināti izteikt viedokli līdz 7. decembrim. Plānots, ka jaunā kārtība stāsies spēkā 2027. gadā.
Plānots, ka privātā un valsts teritorijā pašvaldības atļauja vairs nebūs vajadzīga. Par tirdzniecības vietu, datumu un laiku pašvaldība būs rakstveidā jāinformē vismaz piecas darba dienas iepriekš.
Tāpat būs jāiesniedz mazāk dokumentu. Vairs nebūs jāpievieno apliecinājums par kases aparāta vai kvīšu reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.
Pieteikumus tirdzniecībai izskatīs ātrāk, sola pašvaldība. Ielu tirdzniecības pieteikumu izskatīs piecās darba dienās, bet pieteikumu āra kafejnīcas darbībai - desmit darbdienās.
Savukārt atļaujas būs ilgākas. Pašvaldības izveidotajās tirdzniecības vietās atļauju izsniegs uz sešiem mēnešiem. Pašlaik to izsniedz uz laiku līdz trim mēnešiem.
Noteikta kārtība būs arī pašapkalpošanās iekārtām. Atļauja būs derīga visu zemes nomas līguma laiku, kas parasti ir pieci gadi. Iekārtas izskatu un novietojumu izvērtēs pirms nomas līguma noslēgšanas, tāpēc atkārtota saskaņošana nebūs vajadzīga.
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Pieteikties atļaujām varēs elektroniski, aizpildot e-formu portālā "Latvija.gov.lv" vai iesniedzot pieteikumu portālā "e-Rīga".
Tirgojoties uz pašvaldībai piederošas zemes, arī turpmāk būs jāsaņem atļauja un jāmaksā par zemes izmantošanu.
Jaunajos noteikumos vairs nebūs detalizēti noteikti tirdzniecības vietu tehniskie parametri. To vietā paredzētas vispārīgas prasības, kas nodrošinās tirdzniecības vietu atbilstību pilsētvides kvalitātes prasībām, vizuālo saderību ar apkārtējo vidi un netraucētu gājēju pārvietošanos.
Sniedzot uzņēmējiem lielāku brīvību izvēlēties konkrētajai vietai piemērotākos risinājumus, vienlaikus saglabājot prasības sakārtotai un kvalitatīvai pilsētvidei.
Atbilstoši grozījumiem Ministru kabineta noteikumos jaunajā regulējumā vairs nav paredzēti atsevišķi āra kafejnīcu darba laika un skaņu pastiprinošu iekārtu izmantošanas ierobežojumi. Pašvaldības norāda, ka tās tiesības regulēt ielu tirdzniecību šajā jomā ir sašaurinātas, un turpmāk tā varēs noteikt ar teritorijas sakopšanu saistītus pienākumus tirdzniecības laikā un pēc tās.
Pašlaik vairākās Rīgas apkaimēs āra kafejnīcām, kas atrodas pie dzīvojamām ēkām, ir noteikts darba laika ierobežojums. Piemēram, Centrā, Teikā un Āgenskalnā tās var strādāt līdz plkst. 23, bet vairākās citās apkaimēs - līdz plkst. 22. Lai gan jaunajā regulējumā atsevišķie ierobežojumi vairs nebūs paredzēti, uzņēmējiem arī turpmāk būs jāievēro sabiedriskās kārtības prasības.
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Jaunā kārtība paredz, ka āra kafejnīcu terases, kas atrodas uz pašvaldības zemes, ziemas sezonā nedrīkstēs atstāt neizmantotas. Uzņēmēji varēs turpināt terašu darbību arī ziemā, turklāt no 1. novembra līdz 31. martam maksa par pašvaldības zemes izmantošanu būs samazināta.
Ja terasi ziemā neizmantos, tā būs jādemontē līdz nākamās sezonas sākumam.
Līdzšinējo pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību aizstās maksa par pašvaldības teritorijas izmantošanu. Tās apmērs nemainīsies un arī turpmāk būs atkarīgs no tirgojamo preču veida. Āra kafejnīcām maksas aprēķināšanā ņems vērā arī darbības ilgumu un apkaimi.
Āra kafejnīcām paredzētas divas atlaides. 10% atlaide pienāksies, ja vienā maksājumā samaksāts par visu darbības periodu, kas nav īsāks par 120 dienām, bet 50% atlaide būs pēc ilgstošiem ielas remontdarbiem.
No 2027. gada 1. marta tirdzniecību Rīgas parkos, skvēros un dārzos, tostarp Mežaparkā, saskaņos Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments. Pašlaik to dara SIA "Rīgas meži".