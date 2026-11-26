175 miljoni eiro "airBaltic" glābšanai: Saeima pirmajā lasījumā atbalsta valsts galvojumu lidsabiedrībai
Saeimas deputātu vairākums ceturtdien pirmajā lasījumā atbalstīja valsts galvojumu līdz 175 miljoniem eiro Latvijas nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic" otrās finansējuma daļas saņemšanai ASV notiekošajā "Chapter 11" restrukturizācijas procesā.
Atļauja sniegt galvojumu noformēta kā grozījumi "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Tie paredz, ka valsts var būt arī galvotājs, un likums papildināts ar pantu, ka valsts sniedz galvojumu par 175 miljoniem eiro.
Trešdien šos grozījumus atbalstīja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija.
Grozījumi tiek skatīti steidzamības kārtā, kas nozīmē, ka tie vēl jāpieņem otrajā, galīgajā lasījumā. Steidzamība nepieciešama, lai līdz decembra vidum paspētu gan parakstīt šo galvojumu, gan iesniegt nepieciešamos dokumentus ASV tiesā un lai tiesa paspētu tos izskatīt un pieņemt lēmumu.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns žurnālistiem iepriekš norādīja, ka komisijas deputāti ar situāciju "airBaltic" iepazinušies ļoti rūpīgi.
Tāpat Lipšāns atzina, ka, nesaņemot otrās daļas finansējumu, decembra vidū lidsabiedrībai varētu nākties pārtraukt darbību. Ministrs arī sacīja, ka "īpaši liela rinda uz finansējumu nav". Viņš neslēpa, ka šis finansējuma piedāvājums nav garantēts un aizdevēji to jebkurā brīdī var pārtraukt.
Ministrs arī norādīja, ka patlaban vēl nevar runāt par stratēģiskā investora piesaisti, jo investori acīmredzot grib nogaidīt, vai "airBaltic" tiks vaļā no parādiem, un tikai pēc tam lemt, investēt vai nē.
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Satiksmes ministrijā (SM) informēja, ka otrdien valdība konceptuāli atbalstīja valsts galvojuma sniegšanu līdz 175 miljoniem eiro "airBaltic" privātā finansējuma piesaistei, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa turpināšanu.
Vienlaikus valdība uzdeva steidzamības kārtā virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā, kas paredz pilnvarot Ministru kabinetu lemt par galvojuma izsniegšanu.
Izvēlētais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts galvotu par saistību izpildi, tādējādi nodrošinot uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, tostarp Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma.
Lipšāns iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka otrās finansējuma daļas apmērs ir 125 miljoni eiro, savukārt finansētājs tās piešķiršanai pieprasa valsts galvojumu 175 miljonu eiro apmērā, kas ietver arī aizdevuma procentus 50 miljonu eiro apmērā.
Lipšāns skaidroja, ka finansētājs vispirms vērsīsies ar prasību pret "airBaltic", bet, ja aviokompānija nespēs pildīt savas saistības, iestāsies valsts kā galvotājas saistības. Vienlaikus paredzēts lūgt piešķirt finansētājam prioritāti pār pārējiem kreditoriem, savukārt galvojuma izpildes gadījumā arī valsts iegūtu prioritāra kreditora statusu.
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Papildu finansējums ļautu aviokompānijai stabilizēt finanšu situāciju ziemas periodā, vienlaikus turpinot darbu pie būtiskas parādsaistību dzēšanas, vienošanās ar kreditoriem un flotes pārskatīšanas. Līdz pavasarim uzņēmumam jāpanāk progress stratēģiskā investora piesaistē un jārod iespējas pārfinansēt parādsaistības ar labvēlīgākiem nosacījumiem, norādīja Lipšāns.
Savukārt Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) iepriekš žurnālistiem skaidroja, ka viens no otrās finansējuma daļas saņemšanas sākotnējiem nosacījumiem bija līdz nākamā gada 12. janvārim saņemt stratēģiskā investora atbildi. Tā kā līdz šim termiņam, visticamāk, neizdosies panākt rakstisku vienošanos, termiņu paredzēts pārcelt uz pavasari.
Kulbergs arī atklāja, ka personīgi ir iesaistījies sarunās ar diviem potenciālajiem stratēģiskajiem investoriem.
Ja pavasarī neizdosies piesaistīt stratēģisko investoru un finansētāju, kas būtu gatavs pārfinansēt "airBaltic" parādsaistības 350 miljonu eiro apmērā, pastāv risks, ka valstij būs jāpilda galvojuma saistības.
Kulbergs atzina, ka galvojuma sniegšana samazinās valsts fiskālo telpu. Daļa finansējuma jau ir rezervēta Finanšu ministrijas plānos, tomēr veiksmīgas stratēģiskā investora piesaistes gadījumā fiskālo telpu būtu iespējams atbrīvot.
Jau ziņots, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" darbības finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) struktūru līdz 350 miljoniem eiro, tomēr jautājums par jaunajiem finansētājiem piešķiramo nodrošinājuma prioritāti pār esošajiem nodrošinātajiem kreditoriem vēl nav izlemts.
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Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā būs arī papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
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Kompānijā vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.