"INDEXO" brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums DelfinGroup akcionāriem sāksies 27. novembrī
Piektdien, 27. novembrī, sāksies IPAS "INDEXO" brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums AS "DelfinGroup" akcionāriem, kas ilgs līdz 22. decembrim, liecina uzņēmuma paziņojums biržai "Nasdaq Riga".
Atļauju brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma īstenošanai Latvijas Banka izsniedza trešdien, 25. novembrī.
Akcionāriem tiks piedāvāta iespēja pārdot sev piederošās "DelfinGroup" akcijas par 1,90 eiro gabalā, un norēķini notiks tikai skaidrā naudā. Patlaban "INDEXO" pieder 72,03 % "DelfinGroup" akciju, taču šajā piedāvājumā plānots iegādāties līdz 8 164 808 akcijām, palielinot līdzdalību līdz 89,99 %. Piedāvājuma maksimālā kopējā vērtība ir aptuveni 15,5 miljoni eiro.
Arī pēc 89,99 % līdzdalības iegūšanas "INDEXO" plāno turpināt "DelfinGroup" akciju uzpirkšanu. Tiklīdz līdzdalība sasniegs 90 % un būs nodrošināts nepieciešamais finansējums, "INDEXO" saskaņā ar Akciju atpirkšanas likumu un pēc Latvijas Bankas apstiprinājuma saņemšanas iecerējis izteikt galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par atlikušajām akcijām. Uzņēmuma galīgais mērķis ir izslēgt "DelfinGroup" akcijas no "Nasdaq Riga" biržas.
Saskaņā ar indikatīvo grafiku piedāvājuma periods ilgs no 27. novembra līdz 22. decembrim, tā rezultātus plānots paziņot 28. decembrī, bet norēķini paredzēti 30. decembrī.
Brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts vēl pirms piedāvājuma termiņa sākuma tiks publicēts biržas tīmekļvietnē "nasdaqbaltic.com/lv" un "INDEXO" mājaslapā "indexo.lv".
Savukārt otrdien, 1. decembrī, "INDEXO" rīkos divus tiešsaistes vebinārus par publiskajiem piedāvājumiem – plkst. 10 latviešu valodā un plkst. 12 angļu valodā. Tajos "INDEXO" vadība iepazīstinās ar piedāvājumiem un atbildēs uz dalībnieku jautājumiem. Reģistrēties vebināriem iespējams vietnē "indexo.lv/vebinars-122026/".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"INDEXO" ir finanšu pakalpojumu grupa, kurā ietilpst pensiju pārvaldes uzņēmumi IPAS "INDEXO", AS "INDEXO Atklātais Pensiju Fonds" un "INDEXO Asset Management" IPAS, kā arī AS "INDEXO Banka" un AS "DelfinGroup".
Šā gada 30. septembrī grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā pārvaldīja 1,75 miljardus eiro, un tiem bija 162,2 tūkstoši klientu kontu. Savukārt Eiropas Centrālās bankas licencētā "INDEXO Banka" apkalpoja 69,8 tūkstošus klientu, tās noguldījumu apmērs bija 159,9 miljoni eiro, bet neto kredītportfelis sasniedza 134 miljonus eiro. "INDEXO" grupa rentabilitāti sasniedza šā gada pirmajā ceturksnī.