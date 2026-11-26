Kas vēl jāpārbauda, kad tiek veikta riepu maiņa? Savirze, balansēšana un spiediena sensori
Daudzi autovadītāji uzskata, ka sezonālā riepu maiņa nozīmē vienkārši vasaras komplekta nomaiņu pret ziemas riepas modeli un došanos tālāk savās gaitās. Tomēr, lai automašīna uz apsniguša vai apledojuša ceļa būtu patiesi droša un jaunie pirkumi kalpotu ilgāk par vienu sezonu, vizītes laikā ir vērts pievērst uzmanību trim būtiskām tehniskām niansēm.
1. Riteņu balansēšana – mierīgai un klusai braukšanai
Ikreiz, kad notiek riepu montāža, obligāts solis ir riteņu balansēšana. Pat dažu gramu svara disbalanss pie lielāka ātruma rada nepatīkamu stūres vibrāciju. Šī drebēšana ne tikai samazina braukšanas komfortu, bet arī nemanāmi bojā automašīnas gultņus, amortizatorus un citas ritošās daļas detaļas. Precīzi nobalansēti riteņi garantē vienmērīgu protektora nodilumu un saudzē Jūsu maciņu no dārgiem remontiem.
2. Riteņu savirze – stabilitātei un mazākam degvielas patēriņam
Latvijas ceļu bedres un apmales bieži vien nemanāmi izmaina riteņu ģeometriju. Ja savirze nav pareizi noregulēta, auto var vilkt uz vienu pusi, un pat pilnīgi jaunas ziemas riepas dažu tūkstošu kilometru laikā nodils nevienmērīgi. Savirzes pārbaude un regulēšana vienu vai divas reizes gadā uzlabo auto vadāmību, samazina degvielas patēriņu un pagarina riepu mūžu - https://mmkriepas.lv/riepas/ziemas-riepas/.
3. TPMS jeb riepu spiediena sensori
Mūsdienu automašīnas ir aprīkotas ar TPMS spiediena sensoriem, kas brīdina par gaisa zudumu. Aukstā laikā spiediens dabiski krītas, tāpēc sensoru korekta darbība ziemā ir īpaši svarīga. Mainot riteņu komplektus, reizēm nepieciešama sensoru pārbaude, baterijas nomaiņa vai atkārtota programmēšana, lai panelī neiedegtos traucējošas kļūdas lampiņas.
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