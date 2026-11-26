Atlaišana, zemāks amats vai darbs Papua-Jaungvinejā - tik skarbas izvēles priekšā nonākuši „airBaltic” darbinieki
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic", cenšoties samazināt izmaksas, darbiniekiem piedāvā izvēlēties – aiziet no darba, piekrist zemākam amatam vai doties komandējumā uz Papua-Jaungvinejas lidsabiedrību "Air Niugini", vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
"airBaltic" smagi skāris straujais aviācijas degvielas cenu kāpums pēc ASV un Izraēlas kara ar Irānu, jo šo gadu lidsabiedrība sāka bez degvielas cenu fiksēšanas līgumiem, kas to būtu pasargājuši no sadārdzinājuma. Septembrī uzņēmums sāka ASV bankrota aizsardzības jeb tā dēvēto "Chapter 11" procesu, bet oktobrī paziņoja par plāniem likvidēt 500 līdz 700 darbavietu.
Kā liecina "Reuters" rīcībā esošās vēstules, jau oktobrī uzņēmums sāka uzrunāt daļu salona apkalpes darbinieku, liekot izvēlēties starp atlaišanu un pazemināšanu amatā. Citiem darbiniekiem savukārt piedāvātas kompensācijas par brīvprātīgu aiziešanu no darba.
Līdzīgas izvēles priekšā nostādīti arī piloti. Lai gan kādreiz "airBaltic" līdz 2030. gadam cerēja izaudzēt floti līdz 100 lidmašīnām, tagad līdz šā gada beigām plānots samazināt esošo 54 "Airbus A220-300" lidaparātu skaitu līdz 36. Daļai pilotu nācies izvēlēties – doties strādāt uz Papua-Jaungvinejas lidsabiedrību "Air Niugini" vai zaudēt darbu. Viens no avotiem piebilda, ka citi piloti lūgti atteikties no kapteiņa instruktora statusa, kas nodrošina piemaksu pie algas.
"airBaltic" aģentūrai "Reuters" skaidroja, ka saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu tās piloti no nākamā gada var brīvprātīgi piekrist pilotēt "Air Niugini" lidmašīnas "Airbus A220". Lidsabiedrībā norādīja, ka sarunas ar darbiniekiem vēl nav noslēgušās, taču konkrētus skaitļus neatklāja.
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"Viss process notiek stingrā saskaņā ar spēkā esošajām darba tiesību normām, nodrošinot ikvienam skartajam darbiniekam visas paredzētās tiesības un garantijas," norādīja uzņēmuma pārstāvis. Viņš piebilda, ka dažādām darbinieku grupām piedāvāta mazāka slodze, citi amati vai pārcelšana uz citām bāzēm, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu saglabāt darbu.
Viens no avotiem atklāja, ka sākotnēji uz "Air Niugini" nosūtītajiem pilotiem "airBaltic" turpinās maksāt kā par komandējumu, bet vēlāk viņus plānots pieņemt darbā ar meitasuzņēmuma Šveicē starpniecību. Lidsabiedrība apstiprināja, ka patlaban ir noslēguma posmā, lai saņemtu nepieciešamās regulējošo iestāžu atļaujas šādam solim. Uzņēmumā arī uzsvēra, ka šādas apkalpju nomas partnerības ir daļa no plašākas biznesa stratēģijas, un solīja, ka saspringtajai 2027. gada vasaras sezonai darbinieku pietiks.
Tikmēr Latvijas Aviācijas arodbiedrība, kurā apvienojušies aptuveni 30 % „airBaltic” pilotu un ceturtā daļa salona apkalpes darbinieku, norādīja, ka aviokompānija ar arodbiedrību nav apspriedusi nedz darbinieku pazemināšanu amatā, nedz pilotu nosūtīšanu darbā uz Papua-Jaungvineju. Arodbiedrības ieskatā šāda rīcība pārkāpj gan Latvijas, gan Eiropas Savienības noteikumus. "airBaltic" šos pārmetumus noraida, uzstājot, ka darbojas likuma ietvaros.
Pārmaiņas skars arī "airBaltic" Pilotu akadēmiju, kurā uzņēmums lielāko daļu mācību izmaksu studentiem sedz aizdevuma veidā.
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"airBaltic" cer izkļūt no "Chapter 11" procesa jau nākamgad, strādājot ar mazāku floti un liekot uzsvaru uz lidmašīnu un apkalpju iznomāšanu citām lidsabiedrībām.