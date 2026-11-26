Par vienu un to pašu produktu grozu dažādos veikalos jāmaksā pat par 11 eiro vairāk
Pēc vairākiem mēnešiem, kuros dārgākā pārtikas veikalu tīkla statuss piederēja "Mego", novembrī to pārņēmis "Top", savukārt vislētākā ikdienas pamatproduktu groza pozīciju jau ilgstoši saglabā "Lidl", liecina tirgus izpētes un slepenā pircēja aģentūras "SeeNext" ikmēneša cenu monitorings.
Pētījumā katru mēnesi tiek salīdzinātas 27 biežāk lietotu pamata pārtikas produktu cenas piecos lielākajos tirdzniecības tīklos – "Rimi", "Lidl", "Maxima", "Mego" un "Top". Novembrī šī groza kopējā cena atkarībā no veikalu ķēdes un pilsētas svārstījās no 36,86 līdz 48,70 eiro. "Top" veikalos vidējā groza cena sasniedza 48,41 eiro, bet "Lidl" identiski produkti maksāja vidēji 36,97 eiro jeb par 11,44 eiro mazāk. Starp Rīgu un Daugavpili vidējās cenas atšķirība bija neliela – 0,44 eiro par labu Daugavpilij, savukārt lielākā cenu starpība viena veikalu tīkla ietvaros dažādās pilsētās novembrī fiksēta "Maxima" veikalos, sasniedzot 1,05 eiro.
Lielākā cenu atšķirība starp lētāko un dārgāko tīklu reģistrēta gaļas produktu kategorijā – 5,83 eiro. Viszemākās cenas šajā grupā bija "Lidl", kur par mazāko summu varēja iegādāties vistas fileju, malto cūkgaļu un vārīto vistas gaļas desu, savukārt visdārgāk gaļas produkti maksāja "Top" veikalos, kur fiksētas augstākās cenas vārītajai desai un vistas krūtiņas filejai. Svaigs broilercālis visdārgāk maksāja gan "Top", gan "Mego" veikalos.
Arī piena produkti novembrī par viszemāko cenu bija nopērkami "Lidl", bet visdārgāk tie maksāja "Mego", cenu starpībai sasniedzot 3,59 eiro. "Mego" veikalos fiksētas augstākās cenas kefīram, pienam, skābajam krējumam, biezpienam, sviestam un jogurtam, kamēr fermentētais siers visdārgāk maksāja "Top". Tikmēr fermentētais siers un piens vislētāk bija nopērkami "Lidl", bet jogurts un sviests – "Lidl" un "Maxima" veikalos.
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Graudaugu produktu grupā zemākā cena fiksēta "Maxima" veikalos, kur tie maksāja 3,56 eiro, bet augstākā – "Top", starpībai veidojot 1,32 eiro. "Top" veikalos visdārgāk maksāja gargraudu rīsi, griķi un spageti makaroni, bet "Mego" – baltmaize, savukārt zemākās cenas spageti makaroniem un baltmaizei reģistrētas "Lidl", "Maxima" un "Rimi".
Vienīgā kategorija, kurā "Top" novembrī izrādījās vislētākais, bija augļi un dārzeņi – šajā tīklā fiksētas zemākās cenas sarkanajām bietēm, sīpoliem, banāniem un burkāniem. Visdārgākie augļi un dārzeņi bija "Mego", kur par augstāko cenu tirgoti banāni, sīpoli, bietes, āboli un kartupeļi, un atšķirība starp dārgāko un lētāko tīklu šajā grupā bija 1,10 eiro.
Dzērienu kategorijā lētākais tīkls bija "Lidl", bet dārgākais – "Top", cenu atšķirībai sasniedzot 1,64 eiro. "Lidl" veikalos bija lētākais bezalkoholiskais alus, "Lidl" un "Mego" – negāzētais minerālūdens, bet "Rimi" – apelsīnu sula. Vienlaikus "Rimi" fiksēta augstākā cena negāzētajam minerālūdenim, savukārt "Top" – bezalkoholiskajam alum un apelsīnu sulai.
Pārējo produktu grupā vislētāk iepirkties varēja "Lidl", bet visdārgāk – "Mego", starpībai veidojot 1,11 eiro. "Mego" veikalos konstatētas augstākās cenas vistu olām un baltajam cukuram, savukārt vistu olas lētākās bija "Lidl", bet rapšu eļļa – "Lidl" un "Rimi" veikalos.
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"SeeNext" norāda, ka pētījumā iekļauti 27 ikdienas pamata pārtikas produkti ar pēc iespējas līdzīgām īpašībām, svaru un iepakojumu, lai nodrošinātu objektīvu salīdzinājumu. Cenu monitoringā netiek izmantotas lojalitātes vai atlaižu kartes, kā arī netiek iekļauta depozīta maksa, un aprēķinos izmantotas preču pamatcenas bez akcijām, katru pirkumu fiksējot gan fotogrāfijā pie plaukta, gan pirkuma čekā.