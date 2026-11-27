Pilnīgi kakaina ola! Kā rīkoties, ja olu iepakojumā tevi sagaida nepatīkams pārsteigums?
Kāds portāla Jauns.lv lasītājs nesen piedzīvoja nepatīkamu pārsteigumu, gatavojot vakariņas un atverot veikalā iegādāto olu iepakojumu – viena ola bija pilnībā netīra. Saistībā ar to lūdzām tirgotāja un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) speciālista skaidrojumu.
Kāds portāla Jauns.lv lasītājs informēja, ka iegādājies olas, kuru čaumalas izskatās notrieptas ar vistu kakām. Tāpat viņš sūdzējās, ka olu iepakojumos nereti atrodamas vistu spalvas. Arī šajā iepakojumā bija vistas spalva.
Lasītājs stāstīja: “Dažkārt gadās, ka kāda ola ir nedaudz notriepta ar vistu kakām vai iepakojumā ir neliela vistas spalva, bet šīs olas izskats pārspēj visu manu iepriekš redzēto. Iegādājoties olas, es tomēr gribētu saņemt tās tīras un bez biezas kaku kārtas.”
Veikalu pārstāve atvainojas lasītājam
Savukārt SIA “Maxima Latvija” korporatīvās komunikācijas projektu vadītāja Katrīna Kaire, iepazīstoties ar lasītāja sūdzību un atsūtītajām fotogrāfijām, portālam Jauns.lv pavēstīja: “Pateicamies par atgriezenisko saiti un atvainojamies klientam par nepatīkamo pārsteigumu, kas radās, atverot mājās olu paku.
"Maxima Latvija" viena no galvenajām prioritātēm ir nodrošināt klientiem kvalitatīvus produktus par zemām cenām, tādēļ vislielākā uzmanība ikdienā tiek pievērsta produktu atbilstībai kvalitātes un drošības standartiem.
Vienlaikus, rūpējoties par ētisku un atbildīgu uzņēmējdarbību, kopš 2025.gada sākuma “Maxima” veikalu sortimentā pieejamas tikai ārpus sprostiem dētas vistu olas, tostarp EKO olas, kuras ražotas lauksaimniecībās, kas saņēmušas atbilstošu bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu.
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Dažkārt olu iepakojumā var nonākt arī kāda putna spalva
Olas ir dabīgs produkts, un to ražošanas procesā notiek saskare ar apkārtējo vidi, tostarp pakaišiem un putnu spalvām, tādēļ atsevišķos gadījumos olu iepakojumā var nonākt arī kāda putna spalva.
Tirdzniecībā nonākušām olām jābūt tīrām
Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem A kategorijas olas pirms nonākšanas tirdzniecībā netiek mazgātas, lai saglabātu čaumalas dabisko aizsargslāni.
Vienlaikus, lai gan čaumalas vizuālais izskats pats par sevi neietekmē olas kvalitāti, tirdzniecībā nonākušām olām jābūt tīrām, tādēļ redzamie netīrumi nav uzskatāmi par pieņemamu kvalitātes standartu. Līdz šim neesam saņēmuši sūdzības par netīrām olu čaumalām, taču pievērsīsim piegādātāja uzmanību iespējamām nepilnībām olu šķirošanas procesā.”
Aicina sazināties ar uzņēmumu
Kaire skaidroja: ja pircējs pēc iegādes konstatē neatbilstošu produkta kvalitāti, viņš ir aicināts sazināties ar uzņēmuma klientu servisu, norādot informāciju par iegādāto produktu un pievienojot fotogrāfijas. Tas ļauj izvērtēt konkrēto gadījumu un nepieciešamības gadījumā sazināties ar piegādātāju.
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Olas čaumalai jābūt tīrai un nebojātai
Savukārt PVD Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Una Rubīna portālam Jauns.lv skaidroja, ka A kategorijas olām, kuras tiek realizētas veikalos, ir jāatbilst īpašām kvalitātes prasībām, tostarp olas čaumalai jābūt tīrai un nebojātai.
Pirms fasēšanas kastītēs iepakošanas centros olas tiek šķirotas atbilstībai kvalitātes prasībām, kas noteiktas Eiropas Savienības regulā 2023/2465.
Pārbaudēs atlasa bojātās olas
Šo pārbaužu laikā tiek atlasītas olas ar čaumalas bojājumiem, netīras olas un olas ar ovoskopa caurskatē redzamiem satura bojājumiem. Šīs olas tiek novirzītas zemākai - B kategorijai, kas paredzētas pārstrādei.
A kategorijas olas netiek mazgātas, jo šāda prakse var bojāt dabīgo čaumalas aizsargslāni, kam piemīt antibakteriāla ietekme. Tomēr regula paredz arī nelielas pielaides attiecībā uz kvalitātes defektiem, tas ir, tirdzniecībā ir pieļaujami 7% olu ar kvalitātes defektiem no kopējās saņemto olu partijas, speciāliste norādīja.
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Saņemtas vairākas pircēju sūdzības par netīrām olām
2026.gadā PVD ir saņēmis trīs sūdzības par olu kvalitāti, no tām viena apstiprinājās. Sūdzību būtība vairāk ir par bojātām, smirdīgām un ar pelējumu klātām olām.
Saņemot sūdzības, tiek veiktas pārbaudes tirdzniecības vietās, izvērtējot konkrēto olu partiju, un, ja nepieciešams, tiek apturēta realizācija.
Ja iespējams (ja olu šķirošanas centrs atrodas Latvijā), tiek veikta pārbaude pie šķirotāja. Ja olas tiek ražotas citās dalībvalstīs vai ārpus Eiropas Savienības, tiek informētas šo valstu kompetentās iestādes.
Kā pircējiem ieteicams rīkoties, mājās pamanot tik netīras olas?
“Ja pamanāt netīras olas kastītē, varat vērsties tirdzniecības vietā, kur tās iegādājāties (ja ir saglabājies čeks), un varēsiet tās apmainīt. Varat arī pirms lietošanas olas nomazgāt, tomēr pēc pārsišanas ieteicams vēlreiz pārliecināties, vai olas saturs ir nebojāts.
Ja olas baltumā un dzeltenumā izmaiņas nenovērojat, varat tās lietot. Tomēr nav ieteicams olas pēc nomazgāšanas glabāt, bet tūlīt izlietot. Tāpat nedrīkst netīras olas ievietot ledusskapī, jo tā varat piesārņot citus produktus,” PVD pārstāve pamatoja.
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