2027. gads ceļotājiem var sagādāt pārsteigumu: mainās prognozes par aviobiļešu cenām Eiropā
Par spīti aviācijas degvielas cenu kāpumam un iepriekš izskanējušajiem brīdinājumiem par strauju lidojumu sadārdzināšanos, aviobiļešu cenas maršrutos Eiropā 2027. gadā varētu palikt gandrīz nemainīgas.
Par to, atsaucoties uz kompānijas "American Express Global Business Travel" (Amex GBT) ikgadējo pētījumu "Air Monitor 2027", vēsta telekanāls "Euronews".
Pētījuma autori prognozē, ka vidējās ekonomiskās klases biļešu cenas lidojumiem Eiropā pieaugs vien par 0,3–0,4 %, bet paaugstinātās ekonomiskās klases biļetes varētu kļūt par 0,9–1,1 % dārgākas. Savukārt biznesa klases pasažieriem biļetes atsevišķos gadījumos varētu kļūt pat lētākas – prognozēts cenu kritums par 1,5 %, bet mazāk labvēlīga scenārija gadījumā neliels kāpums par 0,3 %.
Ņemot vērā aviokompāniju augošās izmaksas, šī prognoze ir krietni mērenāka par nozares pārstāvju iepriekšējiem brīdinājumiem, kuros nākamgad Eiropā tika solīts bezprecedenta lidojumu cenu pieaugums. Kā vienu no galvenajiem salīdzinošās cenu stabilitātes iemesliem "Amex GBT" analītiķi min vājo ekonomikas izaugsmi Eiropā, kas attur pārvadātājus no straujas tarifu celšanas.
Tālajos maršrutos ārpus Eiropas cenu izmaiņas būs atkarīgas no konkrētā galamērķa. Lidojumiem uz Āziju ekonomiskās klases biļešu cenas varētu palielināties par 0,3–0,4 %, bet biznesa klasē – par 2,2–2,8 %. Savukārt ceļojumi uz Ziemeļameriku ekonomiskajā klasē var kļūt par 0,6–0,8 % dārgāki, kamēr biznesa klasē gaidāms jūtamāks kāpums – par 3,4–4,3 %.
Ekonomiskās klases biļetēm uz Dienvidameriku analītiķi prognozē sadārdzinājumu par 1,8–2,3 %, bet uz Āfriku – par 0,6–0,8 %. Interesanta situācija iezīmējas maršrutos uz Austrāliju: labvēlīga scenārija gadījumā ekonomiskās klases biļešu cenas varētu samazināties par 3,9 %, lai gan alternatīva prognoze pieļauj 1 % kāpumu.
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Pētījumā "Air Monitor 2027" izstrādāti divi attīstības scenāriji. Labvēlīgākais no tiem balstīts pieņēmumā, ka inflācija pasaulē nepārsniegs Starptautiskā Valūtas fonda prognozētos 4,1 %. Taču ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, jauns degvielas cenu kāpums vai ģeopolitiskās pārmaiņas var piespiest aviokompānijas paaugstināt gan tarifus, gan papildu nodevas.
Eksperti arī atgādina, ka ceļojuma galīgās izmaksas nosaka ne tikai pašas biļetes cena – pasažieru tēriņus būtiski palielina maksa par bagāžu, sēdvietas izvēli un citiem papildpakalpojumiem. Tāpēc vidējo tarifu stabilitāte vēl nenozīmē, ka ikviens konkrēts lidojums kļūs izdevīgāks, tomēr nākamgad Eiropas maršrutos ceļotājiem, visticamāk, izdosies izvairīties no strauja cenu lēciena.