Mūsu Rīga iekabina Eiropas tūrisma metropolēm: noskaidroti skaistākie Ziemassvētku galamērķi
Latvijas vārds atkal izskanējis ārvalstu medijos, un šoreiz mums ir īpašs iemesls lepoties. Rīgas Ziemassvētku tirdziņš atzīts par otro labāko Eiropā 2026./2027. gada ziemas sezonā, apsteidzot vairākus pasaulslavenus svētku galamērķus.
Tūrisma platformas “European Best Destinations” rīkotajā balsojumā par iecienītākajiem Ziemassvētku tirdziņiem piedalījās teju 2 miljoni cilvēku no visas pasaules, vēsta “Euronews”. Liela daļa svētku svinētāju par savu favorītu izvēlējās tieši Rīgu.
Kopumā balsojumā tika iekļauti 27 Ziemassvētku tirdziņi, no kuriem 20 iekļuva gala topā. Pirmo vietu ieguvusi Rumānijas pilsēta Krajova, kas arī iepriekš divas reizes izpelnījusies Eiropas labākā Ziemassvētku tirdziņa godu. Šogad tur vairāk nekā 100 tirgotāju piedāvā tradicionālos gardumus un amatnieku darinājumus, bet apmeklētājus priecē arī dažādas atrakcijas un iespaidīga svētku egle, kuras zaros rotaļājas miniatūrs vilciens.
Rīga ārvalstu ceļotāju uzmanību izpelnījusies ar krāšņajiem un latviskajiem Ziemassvētku dekoriem un tradicionālajiem amatnieku darinājumiem. “Euronews” Latvijas galvaspilsētas viesiem īpaši iesaka pievērst uzmanību latviešu rakstainajiem dūraiņiem. Jau šo piektdien, 27. novembrī, Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš atkal vērs durvis apmeklētājiem un priecēs līdz pat 2027. gada 3. janvārim.
Interesanti, ka Vācija, kas tiek uzskatīta par Ziemassvētku tirdziņu tradīcijas dzimteni, šoreiz nav iekļuvusi pat pirmajā desmitniekā. No Vācijas pilsētām visaugstāk tikusi Trīre, ierindojoties vien 14. vietā. Savukārt pasaulslavenais Ziemassvētku tirdziņš Drēzdenē palicis vien 18. vietā.
Eiropas labāko Ziemassvētku tirdziņu TOP 10:
1. Krajova, Rumānija;
2. Rīga, Latvija;
3. Sofija, Bulgārija;
4. Lisabona, Portugāle;
5. Asti, Govone un Sandamjāno d'Asti, Itālija;
6. Salamanka, Spānija;
7. Valkenburga, Nīderlande;
8. Monbeljāra, Francija;
9. Debrecena, Ungārija;
10. Brige, Beļģija.