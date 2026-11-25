Eiropas rūpniecībā iezīmējas satraucoša aina: apdraudēti 3,7 miljoni darbavietu
Eiropas rūpniecības uzņēmumi nonāk arvien lielākās finansiālās grūtībās, kuru dēļ apdraudēti aptuveni 3,7 miljoni darbavietu. Turklāt jaunākie dati liecina, ka situācija šogad pasliktinās vēl straujāk, vēsta “Euronews”, atsaucoties uz konsultāciju uzņēmuma “McKinsey & Company” pētījumu.
Pētījumā analizēti gandrīz 1200 Eiropas rūpniecības nozares uzņēmumi, kuru gada apgrozījums pārsniedz 100 miljonus eiro. Konstatēts, ka 2025. gadā finansiālas grūtības piedzīvoja teju puse jeb 45% šo uzņēmumu, salīdzinot ar 42% 2024. gadā un 39% 2023. gadā. Vērtējot uzņēmumu finansiālo stāvokli, pētnieki ņēma vērā vairākus rādītājus, tostarp peļņas kritumu un parādsaistību apmēru.
Vissmagākā situācija pētījumā aplūkoto valstu vidū konstatēta Portugālē, kam seko Luksemburga, Nīderlande un Spānija. Būtiski situācija pasliktinājusies arī Vācijā, kur finansiālās grūtībās nonākušo rūpniecības uzņēmumu īpatsvars gada laikā pieaudzis par 12%.
Viens no galvenajiem problēmu cēloņiem ir augstās darbaspēka un enerģijas izmaksas, kas mazina Eiropas uzņēmumu konkurētspēju, īpaši salīdzinājumā ar Ķīnu. Piemēram, elektroenerģijas cenas rūpniecības uzņēmumiem Eiropā vidēji ir vairāk nekā pusotru reizi augstākas nekā Ķīnā un ASV. Eiropa ievērojami atpaliek no Ķīnas arī investīciju ziņā, tostarp infrastruktūrā, ražošanas iekārtās un tehnoloģiju attīstībā.
Lai samazinātu izdevumus un uzlabotu finansiālo situāciju, uzņēmumi varētu apturēt jaunu darbinieku pieņemšanu, samazināt atalgojumu vai darbinieku bonusus, kā arī pagarināt darba laiku, nepalielinot algu. Piemēram, Vācijas autobūves uzņēmumā “Mercedes-Benz” jau tiek apspriesta iespēja pagarināt darba laiku bez papildu samaksas. Savukārt kā galējais risinājums uzņēmumiem varētu būt darbinieku atlaišana
Jāatzīmē, ka rūpniecības uzņēmumiem ir būtiska loma Eiropas ekonomikā. Tie nodrošina aptuveni 29% darbavietu un vairāk nekā 45% ieguldījumu pētniecībā un attīstībā. Neraugoties uz satraucošajiem rādītājiem, “McKinsey” eksperti uzsver, ka pašreizējās problēmas ir risināmas, tostarp uzlabojot darba ražīgumu, pārskatot uzņēmumu darbības modeļus un plašāk izmantojot jaunākās tehnoloģijas.