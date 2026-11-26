Black Friday pēdējā iespēja Keysoff: Office 2024 Pro Plus no 19,05 € par datoru un Windows 11 Pro tikai no 10,99 €!
Black Friday tuvojas noslēgumam, tāpēc, ja plānojat iegādāties Office vai Windows licenci par izdevīgu cenu, tagad ir īstais brīdis!
Keysoff Black Friday izpārdošanā atlaides sasniedz pat 90%. Office 2024 Pro Plus pieejams no 19,05 € par datoru, bet Windows 11 Pro — no 10,99 € par licenci, iegādājoties vairāku licenču komplektu.
Office 2024 Pro Plus — no 19,05 € par datoru
Office 2024 Pro Plus ietver Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote un Access. Tā ir iespēja iegādāties biroja programmatūru ar vienreizēju maksājumu, bez ikmēneša vai gada abonēšanas.
Black Friday cenas:
- Office 2024 Pro Plus — 1 dators — 22,27 €
- Office 2024 Pro Plus — 3 datori — 61,27 € (20,42 € par datoru)
- Office 2024 Pro Plus — 5 datori — 95,27 € (19,05 € par datoru)
- Office 2021 Pro Plus — 26,27 €
- Office 2021 Home and Business for Mac — 98 €
- Office 365 konts — 5 ierīcēm, 1 gads — 35,99 €
- Office 365 Personal Global — 1 gads — 78,99 €
- Office 365 Family Global — 1 gads — 98,99 €
Windows 11 Pro — tikai no 10,99 € par licenci
Windows 11 Pro piedāvā tādas noderīgas funkcijas kā BitLocker datu šifrēšana, Remote Desktop, Hyper-V un Windows Sandbox. Black Friday laikā izdevīgākie piedāvājumi pieejami arī vairāku licenču komplektiem.
Windows piedāvājumi:
- Windows 11 Pro — 1 dators — 13,55 €
- Windows 11 Pro — 2 licences — 25,75 € (12,88 € par licenci)
- Windows 11 Pro — 3 licences — 35,50 € (11,83 € par licenci)
- Windows 11 Pro — 5 licences — 54,95 € (10,99 € par licenci)
- Windows 11 Home — 1 dators — 13,25 €
- Windows 10 Pro — 1 dators — 8,45 €
- Windows 10 Home — 1 dators — 8,25 €
- Windows Server 2025 Standard — 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter — 31,99 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC — 1 dators — 12,25 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC — 1 dators — 12,80 €
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC — 1 dators — 12,88 €
Vēl izdevīgāki Windows un Office komplekti
Ja nepieciešamas abas programmas, ar atlaižu kodu SKK62 pieejami arī šādi komplektu piedāvājumi:
Piedāvājumi uzņēmumiem un papildu programmatūrai
Tiem, kuriem nepieciešams lielāks licenču skaits, pieejamas arī vairumtirdzniecības cenas:
- Windows 11 Pro — 50 licences — 400 € (8 € par licenci)
- Windows 11 Pro — 100 licences — 750 € (7,50 € par licenci)
- Windows 11 Home — 50 licences — 389 € (7,78 € par licenci)
- Windows 11 Home — 100 licences — 699 € (6,99 € par licenci)
Black Friday piedāvājumā iekļautas arī citas programmas:
- Ashampoo PDF Pro 5 — 24,99 €
- Ashampoo Office 27 — 23,99 €
- IObit Driver Booster 13 — 17,69 €
- Ashampoo Backup Pro 28 — 13,63 €
- EaseUS Video Downloader — mūža licence — 27,27 €
- EaseUS Disk Copy Pro — 1 mēneša abonements — 12,66 €
Nepalaidiet garām Black Friday piedāvājumus!
Keysoff Trustpilot platformā ir saņēmis 4,8 no 5 zvaigznēm. Pēc pirkuma licences atslēga un instalēšanas instrukcijas tiek nosūtītas uz e-pastu dažu minūšu laikā, bet klientu atbalsts ir pieejams visu diennakti.
Black Friday ir īstais brīdis, lai iegādātos nepieciešamo programmatūru par zemāku cenu. Ja jau esat plānojuši atjaunināt Office vai Windows, neatlieciet pirkumu uz vēlāku laiku — izmantojiet Keysoff Black Friday piedāvājumus, kamēr tie vēl pieejami.