Norvēģijas aviokompānija "Norse Atlantic" paziņo, ka ir uz bankrota sliekšņa
Norvēģijas zemo cenu aviokompānija "Norse Atlantic" trešdien paziņoja, ka tās finansiālais stāvoklis ir kritisks un uzņēmumam steidzami nepieciešams jauns finansējums.
Uzņēmums norāda, ka jaunais finansējums nepieciešams īstermiņa likviditātes vajadzībām un darbības turpināšanai. "Norse Atlantic" risina sarunas par finansējuma piesaisti, taču brīdina: "Nav garantiju, ka sarunas vainagosies ar dzīvotspējīgu risinājumu." Uzņēmums nav atklājis, cik ilgi tas spētu turpināt darbu bez papildu līdzekļiem.
Pēc šī paziņojuma aviokompānijas akciju cena nokritās par vairāk nekā 70%, sasniedzot līdz šim zemāko līmeni.
Aviokompāniju smagi skāris degvielas cenu kāpums, kas saistīts ar traucējumiem pēc ASV un Izraēlas kara ar Irānu sākuma februāra beigās. Norse Atlantic neizmanto degvielas cenu riska ierobežošanu, un, izmaksām pieaugot, uzņēmums samazināja reisu kapacitāti. Aviācijas analītiķis Džeimss Halsteds Reuters norādīja, ka tālo maršrutu zemo cenu pārvadātāji ir īpaši jutīgi pret degvielas cenu kāpumu, jo pieprasījums pēc viņu pakalpojumiem būtiski atkarīgs no biļešu cenas.
Jau jūlijā "Norse Atlantic" sāka oficiālu procesu, lai izvērtētu iespējamu uzņēmuma pārdošanu vai apvienošanos. Aviokompānija arī risina sarunas ar citiem pārvadātājiem par dažu Boeing 787 lidmašīnu iznomāšanu. Oktobrī tā noslēdza ACMI līgumu ar "Pakistan International Airlines" un iznomāja tai divas Boeing 787-9 Dreamliner lidmašīnas. Uzņēmuma vadība paziņojusi, ka rūpīgi izvērtējusi arī citus risinājumus, tostarp ACMI līgumus.
"Norse Atlantic" grūtības atspoguļo plašāku spriedzi Eiropas mazāko un finansiāli ietekmējamāko aviokompāniju vidū. Analītiķi jau vasarā brīdināja, ka dažiem pārvadātājiem varētu nepietikt līdzekļu, lai pārvarētu ziemu, bet pirmās nopietnās problēmas varētu rasties jau februārī. Arī Latvijas aviokompānija airBaltic šogad paziņoja par maksātnespējas aizsardzības procesa sākšanu ASV un restrukturizāciju, lai piesaistītu jaunu finansējumu.