Tirgus pieprasa lētāku pakalpojumu. Kas ir operatīvā noma?
Uzņēmumu Mobire Latvija pazīstam kā pilna servisa auto nomas pakalpojumu sniedzēju. Tomēr reģionālajam vadītājam Jānim Trēziņam nākas atzīt, ka šis segments pēdējā laikā nedaudz stagnē: “Jāsaka, ka cipari nav iepriecinoši. Tirgus ir ar mīnusa zīmi - tieši nomas bizness.”
Galvenais iemesls - augstākā mēneša maksa nekā ņemot to pašu spēkratu, piemēram, līzingā. Reaģējot uz tirgus un pieprasījuma izmaiņām Mobire Latvija ieviesusi jaunu, lētāku pakalpojumu: “Mums ir jaunums. Tas saucas operatīvā noma. Pamatojums ir, ka 64% tirgus veido līzings , bet noma tikai 15%. Šis ir segments, kur svarīgi tie 200 vai 300 eiro mēneša maksājumi.”
Tiesa, arī pakalpojuma segums būs šaurāks nekā pilna servisa nomai. J. Trēziņš: “Mobire nofinansē automašīnu, bet visas citas izmaksas gulstas uz jaunā nomnieka pleciem. Un te es gribētu teikt ka divi ieguvumi - mazāks mēneša maksājums un izdevīgas apkopju izmaksas.”
Mobire operatīvās nomas termiņš ir minimums divi gadi, bet rekomendējam uz trīs, bet maksimums ir līdz pieciem gadiem. Operatīvās nomas piedāvājumā ir tikai tādas automašīnas, ko Mobire izvēlējusies šajā produktā ievietot. Škoda Octavia, VW Tayron, Škoda Kodiaq. Cik laika prasa Mobire operatīvās nomas līguma noslēgšana? “Es gribētu teikt, ka viena diena,” apgalvo Trēziņš.