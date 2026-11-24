“Tā ir spekulācija, kurai pagaidām vēl nav nekāda pamata”: Kulbergs komentē VVD nodošanu Ekonomikas ministrijas pārziņā
Valsts vides dienesta (VVD) nodošana Ekonomikas ministrijas (EM) pārziņā pagaidām ir tikai spekulācija, kurai vēl nav nekāda pamata, šodien pēc valdības sēdes žurnālistiem pauda Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Ekonomikas ministrs Edgars Štelmahers (AS) pirmdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" skaidroja, ka VVD būtu jānonāk EM pārraudzībā. Ministrs norādīja, ka pēc plānotās Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) likvidācijas enerģētikas nozare nonāks EM pārraudzībā, un arī VVD būtu jānonāk EM pārraudzībā, jo šis dienests ir ļoti būtisks ekonomikas attīstībai.
Tomēr šodien Kulbergs uzsvēra, ka nekāds lēmums par to nav pieņemts. Premjeram rīt esot paredzēta tikšanās, lai pārrunātu jautājumu, kas skar KEM funkciju pārdali, bet reāli nekas nav nolemts. Kulbergs atzina, ka Štelmahers par VDD, iespējams, izteicies no sava skatu punkta. "Tā ir spekulācija, kurai pagaidām vēl nav nekāda pamata," teica Kulbergs.
Ziņots arī, ka Jau vēstīts, ka Saeima 17. novembrī ar 57 balsīm par un 34 balsīm pret apstiprināja Andra Kulberga (AS) veidoto valdību. Koalīciju veido "Apvienotais saraksts" un Nacionālā apvienība. Vēl pirms tās apstiprināšanas Kulbergs bija paziņojis, ka KEM tiks likvidēta. Šis jautājums iekļauts arī valdības deklarācijā.