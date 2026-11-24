Ja Saeima neatbalstīs 175 miljonu eiro galvojumu, “airBaltic” nāksies pārtraukt lidojumus, norāda Kulbergs
Ja Saeima šajā ceturtdienā neatbalstīs lēmumu saistībā ar galvojuma sniegšanu 175 miljonu eiro apmērā nacionālajai lidsabiedrībai "airBaltic", tad aviokompānija vairs nevarēs lidot, šodien pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Satiksmes ministrijā informēja, ka otrdien Ministru kabinets (MK) konceptuāli atbalstīja valsts galvojuma sniegšanu līdz 175 miljoniem eiro "airBaltic" privātā finansējuma piesaistei, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības nepārtrauktību un restrukturizācijas procesa turpināšanu. Vienlaikus valdība uzdeva steidzamības kārtībā virzīt izskatīšanai Saeimā grozījumus "airBaltic" finanšu stabilizācijas pasākumu likumā. Grozījumi paredz pilnvarot MK lemt par galvojuma izsniegšanu.
Kulbergs pēc lēmuma pieņemšanas žurnālistiem uzsvēra, ka pagaidām varot teikt, ka "airBaltic" reisi Ziemassvētkos no Latvijas aizlidos un atpakaļ atlidos, un, ja ceturtdien vajadzīgo lēmumu pieņems Saeima, tad varēšot droši pirkt biļetes arī nākamajai sezonai.
"Ja ceturtdien Saeima neatbalsta, tad neko darīt. Tāds ir Saeimas lēmums, un "airBaltic" nelido," teica Kulbergs. Tomēr viņam esot pārliecība, ka parlamenta lēmums būs atbalstošs.
Satiksmes ministrs Krišs Lipšāns rīt došoties pie Saeimas frakcijām, lai tām skaidrotu lēmuma būtību un nepieciešamību.
Jau vēstīts, ka šodien valdībā atbalstītais risinājums paredz, ka finansējumu "airBaltic" piešķirtu privātie aizdevēji, savukārt valsts sniegtu galvojumu noteiktu saistību izpildes nodrošināšanai. Tas ļautu segt uzņēmuma īstermiņa finansējuma vajadzības bez tūlītējas valsts budžeta līdzekļu izmaksas. Pasākuma mērķis ir aizsargāt Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās intereses, tostarp starptautisko sasniedzamību un Rīgas kā reģionāla aviācijas centra attīstību.
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Valdība izvērtējusi iespējamos finansēšanas risinājumus un to ietekmi uz valsts interesēm. Galvojums rada iespējamas valsts finanšu saistības, tādēļ tā īstenošanā īpaša uzmanība tiks pievērsta finanšu risku ierobežošanai, valsts tiesību aizsardzībai un atbilstībai Eiropas Savienības (ES) valsts atbalsta noteikumiem. Galvojumu varēs izsniegt tikai pēc Saeimas pilnvarojuma un nepieciešamajiem saskaņojumiem, tostarp Eiropas Komisijas (EK) apstiprinājuma.
Valsts mērķis paliek nemainīgs - nodrošināt finansiāli stabilu un ilgtspējīgu nacionālo aviokompāniju un saglabāt Latvijai stratēģiski svarīgo gaisa satiksmes savienojamību. Galvojums ir viens no pasākumiem "airBaltic" restrukturizācijas procesā, vienlaikus uzņēmumam ir jāturpina darbs pie restrukturizācijas plāna īstenošanas, vienošanās ar kreditoriem un ilgtermiņa investoru piesaistes.
Vēstīts arī, ka ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesa 19. oktobrī apstiprināja "airBaltic" darbības finansējuma jeb "debtor-in-possession" (DIP) struktūru līdz 350 miljoniem eiro, tomēr jautājums par jaunajiem finansētājiem piešķiramo nodrošinājuma prioritāti pār esošajiem nodrošinātajiem kreditoriem vēl nav izlemts.
Apstiprinātais finansējuma mehānisms paredz pirmo finansējuma daļu 175 miljonu eiro apmērā, otro daļu līdz 125 miljoniem eiro un trešo daļu līdz 50 miljoniem eiro.
"airBaltic" no pirmās DIP finansējuma daļas izmantoja 78,925 miljonus eiro, lai izpirktu astoņas "Airbus A220" lidmašīnas un septiņus dzinējus.
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Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt līdz 350 miljonu eiro jaunu DIP finansējumu uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis "SVP", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā būs arī papildu komisijas maksas līdz 52,5 miljonu eiro apmērā.
Iepriekš "airBaltic" bija plānojusi piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi no obligāciju turētājiem, taču šis finansējuma plāns netiks īstenots.
"Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
Kompānijā vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa noslēgumā paredzēts izstrādāt reorganizācijas plānu, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
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"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.