"Nē Krievijas asiņainajiem graudiem!" Jēkabpilī ļaudis pulcējas, lai nosodītu agresorvalsts graudu tranzītu
Netālu no vietas Jēkabpilī, kur notiek protests pret Krievijas graudu tranzītu, novietoti vairāki desmiti smago automašīnu, ieskaitot traktorus un graudu ...
Jau vairāk nekā mēnesi vērtē Krievijas graudu tranzīta aizliegumu - Kulbergs brīdina par pārsteidzīga lēmuma sekām
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) uzskata, ka joprojām jāvērtē, kā aizliegt Krievijas graudu tranzītu.
Viņš sacīja, ka informācija par Krievijas graudiem patiesībā neesot bijusi sinhronizēta. Premjers vēlas vēlreiz pārbaudīt un verificēt visu informāciju, tai skaitā pie drošības dienestiem. Tāpat viņš konsultējas arī ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču (JV) par to, kāda būtu šāda aizlieguma ietekme.
Premjers cer, ka vajadzīgā informācija tiks apkopota un nākamnedēļ to varēs skatīt Ministru kabinetā. Viņš tomēr neprecizēja, kāda ir tā informācija, ko viņš gaida patlaban. Kulbergs arī apgalvoja, ka šis jautājums visu triju Baltijas valstu vārdā esot jau "uzlikts uz galda" Briselē, uz kurieni premjers dodas arī rīt, kur graudu jautājums tiks pārrunāts.
Politiķis arī teica, ka emocionāli lēmumu par graudu aizliegumu varot pieņemt kaut vai tagad, bet viņš uzskata, ka tādā veidā bezatbildīgi rīkotos pret valsti, pret ilgtermiņu un pret Ukrainu. Viņš uzsvēra, ka Latvija negrib nekādus Krievijas graudus, bet, ja lēmums tiks pieņemts steigā, tad automātiski tiks Ukrainai paziņots, ka Latvija tai nevar palīdzēt.
Jau vēstīts, ka 13. novembrī vēl iepriekšējās ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) vadībā Ārlietu ministrija (ĀM) paziņoja, ka rosina ieviest Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzīta aizliegumu, izmantojot nacionālo sankciju mehānismu. ĀM sadarbībā ar citām ministrijām sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektu un iesniegusi to Kulbergam, paredzot aizliegt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes graudu tranzītu caur Latvijas teritoriju.
Kulbergs par to, ka esot jāvērtē iespējas aizliegt Krievijas graudu tranzītu, runā vairāk nekā mēnesi.