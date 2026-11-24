Par 40 vai 55 eiro vairāk? Deputāti pieprasa skaidrību par minimālo algu 2027. gadā
"Jaunās vienotības" (JV) deputāti iesnieguši jautājumu labklājības ministrei Ilzei Indriksonei (NA), pieprasot skaidrojumu par minimālās mēneša darba algas apmēru 2027. gadā.
Deputāti vēlas noskaidrot, vai ministrija virza minimālās algas paaugstināšanu līdz 820 eiro vai 835 eiro mēnesī, kā arī, kad attiecīgos grozījumus plānots izskatīt valdībā. Jautājumā norādīts, ka saskaņā ar vidēja termiņa budžeta plānošanas grafiku minimālo algu 2027. gadā bija paredzēts paaugstināt līdz 820 eiro, savukārt pēc Labklājības ministrijas aprēķiniem, izmantojot noteikto formulu, tās apmēram būtu jābūt 835 eiro.
Oktobra beigās jau ziņots, ka Labklājības ministrija (LM), nepanākot vienošanos Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē par minimālās algas paaugstināšanu līdz 835 eiro, rosina no 2027. gada minimālo mēneša darba algu palielināt par 40 eiro - līdz 820 eiro, paredz ministrijas sagatavotie grozījumi.
Patlaban minimālā alga ir 780 eiro. LM norāda, ka atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai atsauces vērtībai tā nākamgad būtu nosakāma 835 eiro apmērā, taču vienošanos par šādu līmeni sociālie partneri nav panākuši.
Ministrijā uzsver, ka minimālās algas palielināšana uzlabos mazo algu saņēmēju pirktspēju, vienlaikus atzīstot, ka atsevišķās nozarēs un mazajos uzņēmumos var pieaugt darbaspēka izmaksu spiediens. Pērn minimālo algu vai mazāk saņēma vidēji 131 815 darba ņēmēji jeb 17,1% no visiem darba ņēmējiem.